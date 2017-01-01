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Karadeniz esintisini Nilüfer'e taşıdılar



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen "Karadenizliler Gecesi"nde coşkulu anlar yaşandı.

Konak Kapalı Pazar Alanı'nda gerçekleştirilen şenliğe vatandaşlar ilgi gösterdi. Coşkulu geçen geceye Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de katıldı. Çok sayıda sanatçının sahne aldığı gecede vatandaşlar, kemençe ve tulum eşliğinde horon teperek gönüllerince eğlendi.

Geceye katılan Karadenizlilere seslenen Başkan Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi olarak dayanışma ruhunu gözler önüne seren bu buluşmaya destek olmaya devam edeceklerini kaydetti. Nilüfer'in 420 bine yakın nüfusuyla Türkiye'nin renklerini ve Anadolu'nun güzelliklerini taşıdığını belirten Başkan Mustafa Bozbey, "Nilüfer'deki bu kültür zenginliğinin bir parçası da sizlersiniz. Önemli olan, kültür zenginliğimizi koruyarak birbirimize kenetlenmektir. Sizler, Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla yüreklerinizi beslediniz. Birliğin, beraberliğin, bir arada gülmenin, eğlenmenin, yeri geldiğinde de birlikte ağlamanın var olduğunu, içimizde olduğunu gösteriyorsunuz. Bu buluşma çok anlamlı, çok güzel. Eğer bir etkinlik bu kadar uzun soluklu oluyorsa, gördüğü ilgi sayesindedir. Eğer 16 yıldır Karadenizliler Gecesi'ni düzenliyorsak, doğru bir iş yapıyoruz demektir" şeklinde konuştu.

Başkan Mustafa Bozbey, gecede sahne alarak Karadeniz'in esintisini Nilüfer'e taşıyan sanatçılara da çiçek vererek teşekkür etti.

(MŞ)



13.05.2017 11:27:53 TSI

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