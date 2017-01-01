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Hemşireler Günü resim sergisi defile ve müzik dinletileriyle kutlandı

- Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. İbrahim Ethem Özsoy, tüm sağlık çalışanlarının sıkıntılarının farkında olduğunu, yönetim olarak her konuda yanlarında oldukları söyledi



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - ''12 Mayıs Hemşirelik Haftası'' etkinlikleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen programla kutlandı.

Çağatay Tuncel Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kutlama programına İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Sadettin Özkürekçigil, Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. İbrahim Ethem Özsoy, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Dr. Haşim İşibol, Sağlık tesisi yöneticileri, hemşire ve hemşire adayları katıldı.

Programın açılış konuşmalarını yapan Hemşire Merve Durmuşoğlu, Ebe Ayşe Şenoğlu, Hemşire Kıymet Erçoban ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Mehri Arıkan hemşireliğin son derece fedakarlık isteyen bir meslek olduğuna dikkat çekerek, yaşadıkları sorunlar ve çözüm yollarıyla ilgili konulara değindiler. Mesleki alanda öğrendikleri bilgilerini pratikte en güzel şekilde uyguladıklarının altını çizerek, zor koşullarda fedakarca çalışan ebe ve hemşire meslektaşlarının gününü kutladılar.

Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. İbrahim Ethem Özsoy yaptığı konuşmada, mesleğini fedakar ve cefakarca yürüten hemşire ve ebelerin gününü kutladı. Sağlık Hizmetinin bir ekip işi olduğunu vurgulayarak bu önemli hizmette görev alan tüm sağlık çalışanlarının sıkıntılarının farkında olduğunu, yönetim olarak her konuda yanlarında olduklarının altını çizdi.

İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Sadettin Özkürekçigil ise hemşirelik mesleğinin tarihçesini anlatarak, hastalara birinci derece yakın olan hemşirelerin son derece önemli bir görevi yerine getirdiğine dikkat çekti.

Yapılan konuşmaların ardından fuaye alanında poster sunumları ile Hemşire İlker Kekre ve Hemşire Nagihan Özenli'nin resim sergisi gösterimi yapıldı.

Program, stajer öğrenciler ve öğretmenlerinin hazırladığı ''Geçmişten Bugüne Ebe-Hemşire Kıyafetleri'' konulu defile sunumuyla son buldu.

(ELF-Y)



13.05.2017 11:32:18 TSI

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