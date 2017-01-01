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SAÜ'de başladı Türkiye'ye yayıldı

- 3+1 eğitim modeli Türkiye gündeminde



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı ve Meslek Yüksekokulları (MEYOK) Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen ve 53 üniversiteden katılımcıların yer aldığı Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi'nde davetli konuşmacı olarak yer aldı.

Burdur Mehmet Akif Üniversitesi'nde düzenlenen organizasyonda katılımcılara "Beceri Kazanımında 3+1 Eğitim Modeli" başlıklı bir konuşma gerçekleştiren Prof. Dr. Sarıbıyık, etkinlik sonrasında da 3+1 Eğitim Modeli'ni uygulamak isteyen meslek yüksekokulları müdürleri ve öğretim üyeleri ile bir araya gelerek, 3+1 Eğitim Modeli'nin detayları hakkında paylaşımlarda bulundu.



"Türkiye'ye örnek oluyor"

3+1 Eğitim Modeli'nin uygulanmaya başlandığı 2012 yılından bu yana başarıyla sürdürüldüğünü ve memnuniyetin günden güne artarak devam ettiğini belirten SAÜ MEYOK Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, modelin Türkiye genelinde hızla yayıldığını söyledi. Modelin öğrencilere uygulama becerisi kazandırmada son derece etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Sarıbıyık, modelin aynı zamanda öğretim elemanlarını iş dünyasıyla yakınlaştırdığını ve somut çalışmaları artırdığını ifade etti. Modelin uygulanması konusunda kararlılığın, birlikte hareket etmenin ve sürdürülebilir olmanın gerekliliğinin altını çizen Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, model konusunda her türlü paylaşıma ve desteğe açık olduklarını kaydetti.



"Modeli başarıyla uygulayacağımıza inanıyoruz"

Doğrudan uygulamanın kendisinden gelen bir bilgilendirme olmasından dolayı yapılan söyleşilerin oldukça verimli geçtiğini belirten Burdur Mehmet Akif Üniversitesi MEYOK Koordinatörü Doç. Dr. Hüseyin Dalgar, katılımları ve katkılarından dolayı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'a teşekkürlerini sundu. 3+1 Eğitim Modeli konusunda kafalardaki soru işaretlerinin ortadan kalktığını belirten Doç. Dr. Dalgar, uygulamayı kendilerinin de başarılı bir şekilde gerçekleştireceklerine inandıklarını söyledi. 3+1 eğitim Modeli'nin Türkiye genelinde yayılmasıyla birlikte, öğrenci hareketliliğinin de sağlanacağını belirten Prof. Dr. Sarıbıyık, "Model sayesinde Meslek Yüksekokulu öğrencileri de lisans öğrencileri gibi bu modeli uygulayan farklı illerde yer alan MYO'larda İşyeri Uygulaması dersini alabileceklerdir. Özellikle il genelinde, işletmeler ve mesleki alanlar açısından daha az potansiyele sahip bölgelerde yer alan okullar, öğrencilerini mesleki uygulama alanı açısından daha yüksek potansiyele sahip illere gönderebileceklerdir. Ayrıca, kendi memleketlerinde İşyeri Uygulaması yapabilen ve iş tecrübesine sahip olan öğrenciler de, okulları bitip tekrar memleketlerine geri döndüklerinde kaldıkları yerden işlerine devam edebilecekler ve bu sayede mezuniyet sonrasında iş bulma ve işe başlama gibi sıkıntılarını en aza indirebileceklerdir" dedi.

(RŞ-İÇ)



13.05.2017 11:32:36 TSI

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