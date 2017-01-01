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Erdemli'de Türkmen Şöleni heyecanı



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Erdemli Belediyesi yıllardır geleneksel olarak düzenlenen Türkmen Şöleninin hazırlıklarına başladı.

1978 yılından bu yana Erdemli'de gerçekleştirilen ve tüm Türkiye'de şölenlerin atası olarak kabul edilen, geleneksel Türkmen Şöleninin bu yıl 28.'si düzenlenecek. Erdemli Belediyesince düzenlenen ve Yörük yaşamından kesitlerin sunulduğu şölene, çevre il ve ilçelerden belediye ve sivil toplum kuruluşlarının çadır kurarak katılam sağlayacağı belirtildi. Türk Sanat Müziği Sanatçısı Muazzez Ersoy ve Türk Müziğinin güçlü sesi Atilla Yılmaz'ın sahne alacağı programla ilgili Erdemli Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor.

21 Mayıs 2017 Pazar günü saat 13.00'de yapılacak olan şölenle ilgili tanıtım toplantıları yapıldı. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yaptıkları girişimler neticesinde önümüzdeki yıldan itibaren Türkmen Şöleninin uluslararası bir etkinlik olarak kutlanacağını, bu sayede Erdemli'nin isminin uluslararası arenada tanınacağını söyledi. Bu şölenin Erdemli'nin ortak paydası olduğuna değinen Tollu, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti. Bu tür etkinliklerin toplumu birleştirdiğine dikkat çeken Tollu, birlik ve beraberliği tesis etmek için Türkmen Şöleninin önemli bir fırsat olduğunu, herkesin sahiplenmesi gerektiğini kaydetti.

(HSK-Y)



13.05.2017 11:33:55 TSI

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