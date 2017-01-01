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MTSO'da Kızılderililer sergisi



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Tüm Sanat Galerileri Derneği (TÜSGAD) eski başkanı ressam Kürşad Yılmaz, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Sanat Galerisinde Kızılderilileri konu alan resim sergisi açtı.

Yağlı boya ve akrilik boya tekniği kullanarak resimlerini hazırlayan sanatçı, 19 eserini sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Konsept olarak Kızılderilileri seçen sanatçı, gerçek fotoğraflarla grafiksel öğeleri bir tuvalde buluşturuyor. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergi açılışında konuşan ressam Kürşad Yılmaz, son 9 yıldır yaşamlarını ve felsefelerini incelediği Kızılderililerin resimlerini yaptığını söyledi. Çocukluk yıllarında Teksas Tommiks ve kovboy filmleriyle büyüdüğünü ve filmlerde hep Kızılderilileri tuttuğunu anlatan Yılmaz, "Çocukluğumdaki Kızılderili yanlılığımın, Kızılderilileri hayat felsefesi edinince ne kadar doğru olduğunu anladım" dedi. Kendisinin Kızılderililerin ressamı olduğunu belirten Yılmaz, "Çok büyük bir alt yapısı olan ve soykırıma uğramış bir ırkın, sanki misyonunu üstlenmiş gibiyim. Kızılderili tarihini, geleneklerini, ritüellerini çeşitli kaynaklardan araştırıyor ve resimlerimi buna göre yapıyorum. Konularımda, Kızılderililerin simgeleşmiş kavramlarını, desenlerini, kutsal hayvanlarını, portrelerini, kıyafetlerini, takılarını, onlarla bütünleşen tüylerini işliyorum. Onların geleneksel kültürlerini ve yaşamlarında önem verdiğim hususlarını tablolarım yoluyla yaşatmaya çalışıyorum" diye konuştu.

31 Mayıs tarihine kadar açık kalacak olan sergi, hafta içi 08.30-18.00, Cumartesi günü ise 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

(HSK-Y)



13.05.2017 11:44:30 TSI

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