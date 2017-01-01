Kadının öyküsünü "Kül Kızı" ile anlattı
(Fotoğraflı)
BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi, video gösterisi ile anlatımı buluşturan "Kül Kızı"nı sanatseverlerle bir araya getirdi.
Nâzım Hikmet Kültürevi'nde sahnelenen Kül Kızı ilgi gördü. Bir sinematik müzikal anlatım olan Kül Kızı'nı sanatçı Mutlu Polat sahneledi. Kül Kızı'nda barkovizyona yansıyan ve hayatın gerçeklerini, zorluklarını içeren videolar, sanatlı bir dille anlatılıyor. Kadının hikayesini dans ve müzik gibi sanatın farklı dalları aracılığıyla anlatan Mutlu, zaman zaman çeşitli kostümlerle gösterisine renk kattı.
(MŞ)
13.05.2017 11:47:46 TSI
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