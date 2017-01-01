ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kadının öyküsünü "Kül Kızı" ile anlattı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:39
Kadının öyküsünü "Kül Kızı" ile anlattı
Kadının öyküsünü "Kül Kızı" ile anlattı

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi, video gösterisi ile anlatımı buluşturan "Kül Kızı"nı sanatseverlerle bir araya getirdi.
Nâzım Hikmet Kültürevi'nde sahnelenen Kül Kızı ilgi gördü. Bir sinematik müzikal anlatım olan Kül Kızı'nı sanatçı Mutlu Polat sahneledi. Kül Kızı'nda barkovizyona yansıyan ve hayatın gerçeklerini, zorluklarını içeren videolar, sanatlı bir dille anlatılıyor. Kadının hikayesini dans ve müzik gibi sanatın farklı dalları aracılığıyla anlatan Mutlu, zaman zaman çeşitli kostümlerle gösterisine renk kattı.
(MŞ)

13.05.2017 11:47:46 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Karadeniz esintisini Nilüfer'e taşıdılar
YEREL

KARADENİZ ESİNTİSİNİ NİLÜFER'E TAŞIDILAR
Gündoğdu yolu gün sayıyor
YEREL

GÜNDOĞDU YOLU GÜN SAYIYOR
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Bursa'da
YEREL

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU BURSA'DA
Masa tenisi: ETTU Kadınlar Kupası finali
YEREL

MASA TENİSİ: ETTU KADINLAR KUPASI FİNALİ
Masa tenisinde ETTU Kadınlar Kupası finalinin rövanş maçında, başkent ekibi TİGEM Spor'u 3-2 yenen Bursa Büyükşehir Belediyespor, şampiyon oldu.
YEREL

MASA TENİSİNDE ETTU KADINLAR KUPASI FİNALİNİN RÖVANŞ MAÇINDA, BAŞKENT EKİBİ TİGEM SPOR'U 3-2 YENEN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, ŞAMPİYON OLDU.
Bursa'da engelli çocuklar için &quot;atla terapi merkezi&quot; açıldı
YEREL

BURSA'DA ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN "ATLA TERAPİ MERKEZİ" AÇILDI

Sağlık için yürüdüler
YEREL

SAĞLIK İÇİN YÜRÜDÜLER
Hayvan dostu minikler ödüllendirildi
YEREL

HAYVAN DOSTU MİNİKLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Gürsulu çocukların uçurtma coşkusu
YEREL

GÜRSULU ÇOCUKLARIN UÇURTMA COŞKUSU
Bozbey makamını Gölyazı'ya taşıdı
YEREL

BOZBEY MAKAMINI GÖLYAZI'YA TAŞIDI
Çobanlar Karacabey'de buluştu
YEREL

ÇOBANLAR KARACABEY'DE BULUŞTU
Gemlik'te Engelliler Şenliği
YEREL

GEMLİK'TE ENGELLİLER ŞENLİĞİ
Bisiklet tutkunları Mysia yollarını keşfediyor
YEREL

BİSİKLET TUTKUNLARI MYSİA YOLLARINI KEŞFEDİYOR
Osmangazi'de su kesintisi
YEREL

OSMANGAZİ'DE SU KESİNTİSİ
Girne Belediye Başkanı'ndan Bozbey'e ziyaret
YEREL

GİRNE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN BOZBEY'E ZİYARET
Mahalle komiteleri Türkiye'ye örnek oluyor
YEREL

MAHALLE KOMİTELERİ TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLUYOR
Bursa ipeği ilçelerde de hayat buluyor
YEREL

BURSA İPEĞİ İLÇELERDE DE HAYAT BULUYOR
Hemşireler nostalji yaşadı
YEREL

HEMŞİRELER NOSTALJİ YAŞADI
Bisiklet tutkunları Mysia Yolları'nı keşfediyor
YEREL

BİSİKLET TUTKUNLARI MYSİA YOLLARI'NI KEŞFEDİYOR
Diyanet İşleri Başkanı Görmez:
YEREL

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ:
Bursa polisi okul çevresindeki şüpheli şahıslara göz açtırmıyor
YEREL

BURSA POLİSİ OKUL ÇEVRESİNDEKİ ŞÜPHELİ ŞAHISLARA GÖZ AÇTIRMIYOR
&quot;3. Irgandı Köprüsü Sanat Günleri'' başladı
YEREL

"3. IRGANDI KÖPRÜSÜ SANAT GÜNLERİ'' BAŞLADI
Miniklerin zürafa heyecanı
YEREL

MİNİKLERİN ZÜRAFA HEYECANI
Ana kuzuları asker oldu
YEREL

ANA KUZULARI ASKER OLDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Kuzey Kore'den uluslararası topluma "BM yaptırımlarını uygulamayın" çağrısı
DÜNYA

KUZEY KORE, BM ÜYESİ 192 ÜLKENİN TEMSİLCİLİKLERİNE MEKTUP GÖNDERDİ!

 1
  • 2 Ünlü oyuncu: Seni çok özlüyorum annem...
  • 3 Türkiye'de üretilip ABD'ye gönderiliyor
  • 4 Ve Cansel Çördük konuştu: Özel mesajlarımı yayınlayarak...