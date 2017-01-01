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Öğrenciler piknik alanındaki çöpleri topladı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:41
Öğrenciler piknik alanındaki çöpleri topladı
Öğrenciler piknik alanındaki çöpleri topladı

(Fotoğraflı)

Turan Ozan Acar
ÇORUM (İHA) - Kargı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi 9. Sınıf öğrencileri ders kapsamında çevre kirliliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için piknik alanında çöp topladı.
Doğanın dengesini bozan en önemli faktörün insan olması sebebi ile bu konuda örnek teşkil etmek isteyen öğrenciler, eldivenlerini giyip çöp poşetlerini alarak doğal alana atılan çöpleri elleriyle toplayıp çöp bidonlarına attılar. Etkinlik sonunda okul idaresi tarafından ikram edilen meyve suyu ve gofretleri tüketen gençler, bunların çöplerini de yanlarına getirdikleri çöp poşetlerine attılar.
Doğaya atılan çöplerin bir çoğunun geri dönüşebileceğine dikkat çeken 9-A sınıfı öğrencisi Nurgül Yaylacı, doğada erimeyip geri dönüşüm özelliği olmayan çöplerin de görüntü kirliliği oluşturduğunu ve bu çöplerin insan sağlığı ile doğada yasayan canlıları olumsuz yönde etkilediğini söyledi.
Özellikle piknik yapan insanların daha çok çevreye cöp attığını belirten Nurgül Yaylacı, çöplerini yere değil de yanlarında getirdikleri çöp poşetlerine atarlarsa temiz bir geleceğin kendilerini bekleyeceğini ifade etti.
(TOA-BÖ)

13.05.2017 11:49:55 TSI
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