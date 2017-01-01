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ZERİD Başkanı Hasan Aykülteli:

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:41
ZERİD Başkanı Hasan Aykülteli:
ZERİD Başkanı Hasan Aykülteli:
- "Engellilere yönelik yapılan yasal düzenlemeler yetersizdir"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Ali Göç
KAYSERİ (İHA) - Zihinsel Engellilerin Eğitimi, Rehabilitasyonu ve İstihdamı (ZERİD) Başkanı Hasan Aykülteli, engellilerin hayatlarını rahat sürdürmeleri için yapılan düzenlemelerin yetersiz olduğunu söyledi.
ZERİD tarafından her yıl düzenlenen Geleneksel Bahar Çayı etkinliği yapıldı. Emirgan Çay Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan ZERİD Başkanı Ahmet Aykültelli, 2002 yılından bu yana engelliler için bir takım yasal düzenlemelerin yapıldığını, ancak bunların henüz istenen seviyede olmadığını ifade etti. Her bireyin engelli adayı olduğunu vurgulayan Başkan Aykültelli, "Bireyler, dünyaya geldiği zaman engelli veya engelsiz bireyin vatandaşlık, yaşama, eğitim, rehabilitasyon, sosyal güvenlik, ekmeğini kazanıp üretime katılma bütün bireylerin hakkıdır. Engellerde büyük gelişmeler olmak ile beraber yeterli olmadığı düşüncesi içerisindeyiz. Zihinsel engelli bir insan ömür boyu korunmaya muhtaç, engelli bireyin aileye yüklediği sosyal yükü paylaşmak, hafifletmek sosyal devletin desteği ile çözülür. Engellilerin topluma kazandırılmasında en ciddi sorunlardan bir tanesi sosyoekonomik bir bütün olarak yaşandığı bir gelir dağılımıdır" dedi.
Etkinliğe, Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve davetliler katıldı.
(AG-SK)

13.05.2017 11:50:36 TSI
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