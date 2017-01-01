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Engelliler hem eğlendi hemde yarıştılar



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Engelliler haftası dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezinde engellilerin etkinlikleri eğlenceli aktivitelerle devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezinde düzenlenen etkinliğe Büyükşehir Belediye Kültür ve Sosyal İşler Dair Başkanı Ekrem Ayaz, şube müdürleri, engelli dernek yöneticileri, engelliler ve aileleri katıldı. Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan etkinlikler, eğlence ve yarışmalar renkli geçti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler şube müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinliler çerçevesinde engelliler doyasıya eğlendi. Engelliler kendi aralarında halat- ip çekme yarışı, çuval yarışı, yoğurtta para bulma yarışı, dans ve halk oyunlarında hünerlerini gösterdiler.Yapılan yarışmalarda dereceye giren engelli çocuk ve gençlere programa katılan protokol tarafından çeşitli hediyeleri verildi. Program sonunda etkinliğe katılanlara ikramlar yapıldı

Engelli aileleri ve dernek yöneticileri Büyükşehir Belediyesinin kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

(AK-SD-Y)



13.05.2017 11:54:02 TSI

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