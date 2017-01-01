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Tekden öğrencileri Bisiklet Şenliği ile stres attı



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Turan Bulut

KAYSERİ (İHA) - Özel Tekden Ortaokulu öğrencileri, düzenlenen Bisiklet Şenliğinde yıl boyunca süren ders stresini attı.

Özel Tekden Ortaokulunda düzenlenen Bisiklet Şenliği, okul önünden başladı. 125 öğrenci ve 12 eğitim liderinin katıldığı şenlik, paraşüt alanında sona erdi. Parkuru tamamlayan öğrenciler paraşüt alanında hem piknik yaptı hem oyunlar oynadı.

Etkinlikteki amaçlarının öğrencilerin hareket ihtiyacını karşılamak ve trafikte bisiklet sürme alışkanlığı kazandırmak olduğunu kaydeden Tekden Eğitim Kurumları Yönetici Yardımcısı Fatih Keçeokçu, "Bugünkü etkinliğimiz her yıl geleneksel olarak yaptığımız bisiklet şenliği. Amacımız çocuklarımızın hareket ihtiyacını karşılamak, çocukları bisikletle tanıştırmak. Yaklaşık her yıl yaptığımız 2 buçuk kilometrelik bir yolu öğrencilerimizle beraber bisiklet sürerek geliyoruz. Öğrencilerimiz hem trafikte bisiklet sürme alışkanlıklarını, hem kurallara uyma alışkanlıklarını hem de sağlıklı birey noktasında bisikletin bir araç olduğunu kendilerine öğretiyoruz" diye konuştu.

Öğrenciler, etkinliği düzenleyen eğitmenlere teşekkür etti.

(TB-SK)



13.05.2017 11:54:05 TSI

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