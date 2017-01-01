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Vali Çelik'in Eczacılık Günü mesajı



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Valisi Azmi Çelik, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Mesajına, ülkede eczacılık öğretimine başlanmasının 178'inci kuruluş yıldönümünün kutlandığını belirterek başlayan Vali Çelik, eczacıların önemine de dikkat çekti. Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bilindiği gibi, ülkemizde eczacılık eğitiminin yapıldığı ilk kuruluş olan Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane'de ilk eczacılık dersinin verildiği gün olan 14 Mayıs 1839 Eczacılık Günü olarak kabul edilmiştir. Eczacılık; sağlık hizmeti içerisinde tarihi ve birikimi köklü olan alanlardan biri olup eczacıda temel uzmanlık alanı ilaç olan, bu bağlamda sağlık alanındaki görev ve yetkileri devredilemeyecek önemli bir sağlık elemanıdır. İlaçların hazırlanması, saklanması ve reçete edilmesi hakkında bilgiye sahip olan eczacı, ilaç olarak değerlendirilmesi gereken diğer ürünler hakkında da uzman olan kişidir. İlacın üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar her safhada yüksek görev bilinci ve hassasiyeti ile mesleklerini yürüten eczacılarımız, herkesin kolay ulaşabileceği en yakın sağlık danışmanı olarak, hasta ve hasta yakınlarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışmaktadırlar. Bu vesileyle, vatandaşlarımıza hekimler tarafından önerilen ilaçları temin eden, sağlıklı şartlarda korunmuş olarak ulaştıran, doğru kullanım şekli ve olası riskler konusunda bilgilendiren ve şifa bulmalarına yardımcı olan tüm eczacılarımızın "14 Mayıs Eczacılar Günü"nü kutluyor, tüm eczacılarımıza sağlıklı ve başarılı bir yaşam diliyor, sevgi ve saygılar sunuyorum."

(KA



13.05.2017 11:54:24 TSI

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