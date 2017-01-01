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Germencikli öğrencilerden türkü ziyafeti

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:54
Germencikli öğrencilerden türkü ziyafeti
Germencikli öğrencilerden türkü ziyafeti

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Germencik Şehit Cafer Ortaokulu Türk Halk Müziği Topluluğu, verdiği konser ile kendilerini izlemeye gelen misafirlere türkü ziyafeti sundu.
Germencik Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen 'Çocuk Yüreğinde Türkü Olmak" isimli gecede sahne alan Şehit Cafer Ortaokulu öğrencilerinden oluşan Türk Halk Müziği Topluluğu profesyonel saz ekibi eşliğinde, Müzik öğretmeni Ali Kahya şefliğinde izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.
Çeşitli bölgelerden Türkülerin potpori ve solo eşliğinde seslendirilen parçalara izleyicilerde eşlik ederken, Germencikliler türkülere doydu.
"Çocuk Yüreğinde Türkü Olmak" adlı konser gecesine gelenlere teşekkür eden Okul Müdürü Osman Gürsoy, "Öğrencilerimiz iki aydan bu yana bu konser için çalışıyorlar. Biz Şehit Cafer Ortaokulu olarak öğrencilerimizi sadece akademik anlamda değil, sosyal ve sportif alanlarda da yetiştirmeyi bir görev olarak biliyoruz" dedi.
Germencik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Ali Karabay'ın sözlerini yazdığı, Şehit Cafer Ortaokulu Müzik Öğretmeni Ali Kahya'nın bestesini yaptığı 'Şehit Cafer Okulu' adlı eser topluluk tarafından seslendirilirken, izleyicilerden büyük alkış aldı.
Germencik İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Yardımcı, konser sonunda öğrencileri tebrik ederken bu yaş grubunda bu kadar profesyonel bir konsere ilk defa rastladığını ifade ederek, öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti. Yardımcı, 'Şehit Cafer Okulu" adlı eserin yazarı Germencik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Ali Karabay'a, plaket ve çiçek takdim etti.
(OD-MB-Y)

13.05.2017 12:03:39 TSI
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