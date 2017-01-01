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Baykan'da afet tatbikatı düzenlendi



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Siirt'in Baykan Kaymakamlığı ve Bakan Devlet Hastanesi Başhekimliği koordinasyonunda UMKE tarafından afet tatbikatı düzenlendi.

İlçe hastanesi bahçesinde gerçekleştirilen saha tatbikatlarında, senaryo gereği ekiplerin deprem enkazından ve zincirleme trafik kazasında yaralanan 35 kişinin kurtarılması, okul yangını ile kimyasal ve radyoaktif madde kazalarına nasıl müdahale edileceği ve bu kazalara uğrama ihtimali karşısında bulunan insanların güvenli bölgelere ulaştırılması anlatıldı. Aralarında UMKE, 112 acil, Baykan Devlet Hastanesi sağlık ve güvenlik personeli, itfaiye, asker ve polisin de bulunduğu tatbikatta siviller de görev aldı.

Senaryo gereği, Diyarbakır-Van karayolu Kent Orman mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında olay yerine gelen kurtarma ve müdahale ekipleri, 6 aracın karıştığı bir kazayla karşılaştı. İtfaiye ekipleri yanan bir araca müdahale ederek söndürürken, kurtarma ekipleri de diğer araçlardaki yaralıları ambulanslara taşıdı. Bir aracın içinde sıkışan 3 kişi ise ekiplerin yoğun uğraşlarıyla sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

(MND-AKK-Y)



13.05.2017 12:03:59 TSI

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