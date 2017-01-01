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Dr. Yemenici 14 Mayıs Eczacılık Günü'n kutladı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:55
Dr. Yemenici 14 Mayıs Eczacılık Günü'n kutladı
Dr. Yemenici 14 Mayıs Eczacılık Günü'n kutladı

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, yayınladığı mesaj ile 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı.
Dr. Yemenici, eczacılık mesleğinin, tıp mesleğinden ayrı düşünülemeyeceğini kaydederek mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Kadim uygarlıklar boyunca eczacılık, toplum içinde saygı duyulan ve önem verilen bir meslek olmuş ve bunu günümüzde de aynı ciddiyet ve mesuliyetle sürdürmektedir. Doğru teşhis kadar doğru tedavi de tıbbın ana damarlarından biridir. Bu doğru tedavi sürecinde de en başta doğru ilaç kullanımı geliyor. Eczacılarımız bu konuda biz hekimlerle beraber çalışan en önemli unsurdur şüphesiz. Kulaktan dolma bilgilerle ilaç kullanılmaması sağlık açısından önemli bir konu iken eczacılarımızın, halkımızı birinci elden aydınlatmasını da bu doğrultuda çok önemli görüyor ve bu konudaki gayretleri için teşekkür ediyoruz. Yanlış ilaç kullanımının geri dönülmez olaylara neden olacağını düşünürsek eczacılarımızın bir nevi koruyucu hekimlik yaptıklarını da söyleyebiliriz. Ayrıca son yıllarda Sağlık Bakanlığımızın üzerinde özellikle durduğu 'Akılcı İlaç Kullanımı' programına verdikleri destek için de bir kez daha eczacılarımıza teşekkür ediyoruz. Biz hekimlere, sağlık alanında omuz vererek insanların sağlığına kavuşması noktasında büyük destek olan tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü tebrik ediyorum."
(GC-

13.05.2017 12:04:14 TSI
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