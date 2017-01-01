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Vali Çelik'in Çiftçiler Günü mesajı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:59
Vali Çelik'in Çiftçiler Günü mesajı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Valisi Azmi Çelik, her yıl 14 Mayıs'ta kutlanan Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Mesajında çiftçilerin önemine vurgu yapan Vali Çelik, "Çiftçilerimizin büyük emek verdiği tarım ve gıda üretimi, hayatımızın sürdürülebilmesi için en temel ve vazgeçilmez unsurlardan biridir. Her türlü zorluğa rağmen geçimlerini topraktan sağlayarak, ülke ekonomisine katkı sağlayan çiftçilerimizin bu günü kutlu olsun. Çiftçilerimiz; ülkemizin kalkınmasında, ekonomimizin büyümesinde ve sofralarımıza ulaşan ekmeğin, meyvenin, sebzenin üretiminde alın teri dökerek yoğun emek sarf eden kesimlerin başında gelmektedir.Tarım ve hayvancılık üretiminin her kademesinde çalışan çiftçilerimiz; üretim ve verimliliğin arttırılması, yaşam şartlarının yükseltilmesi, ürettikleri ürünlerin pazarlara ulaştırılması, ülkemiz ve bölgemizdeki tarım ve hayvancılığın kalkınmasında büyük öneme sahiptir" diye belirtti.

"Çiftçiye yönelik yatırımlar ve destekleyici çalışmalarımız artarak devam etmektedir"
Atatürk'ün çiftçilerle ilgili sözünü hatırlatan Vali Çelik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 'Kılıç ve saban; bu ikisinden birincisi her zaman ikincisine mağlup olmuştur.' diyerek tarımın önemine işaret etmiştir. Aynı zamanda Türk köylüsü ve çiftçisini 'Milletin Efendisi' olarak tanımlamış, "Millî ekonominin temeli ziraattır." diyerek cefakâr çiftçilerimizin ülke kalkınmasındaki ve toplum içindeki yeri ve önemini belirtmiştir. İlimizde birim alandan daha sağlıklı, verimli ve kaliteli ürün alınabilmesi için son 1 yılda AB ve Kırsal Kalkınma Ajansı kaynaklı; kadın çiftçiler, mantar yetiştiriciliği, doğal ve yöresel gıdaların pazarlaması, gıda ve yem güvenliği için AB standartlarında oluşturulması gibi bitkisel ve hayvancılık kaynaklı projeler hazırlanmış olup ilgili kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte tarıma, hayvancılığa kısacası çiftçiye yönelik yatırımları destekleyici çalışmalarımız artarak devam etmektedir. Bu vesileyle, Eskişehirli tüm çiftçilerimizin "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü"nü kutlar, çiftçimizin ürettiği her ürünün sağlıklı, bereketli ve bol kazançlı olmasını diler, aile fertleriyle birlikte bundan sonraki yaşamlarında sağlık, mutluluk ve başarılar temennisiyle, sevgi ve saygılar sunarım."
(KA

13.05.2017 12:08:43 TSI
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