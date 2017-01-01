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Gökdelen renklenecek

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:04
Gökdelen renklenecek
Gökdelen renklenecek

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in kültür ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve değerlerinin ön plana çıkarılması amacıyla 52 katlı gökdelen iş merkezinin sanatsal figürlerle donatılacağı belirtildi.
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2017 Yılı Mayıs Ayı Toplantısının ikinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz başkanlığında yapıldı. Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda, idare tekliflerine ait 9, komisyon raporlarına ait 18 ve gündem dışı 6 olmak üzere toplamda 33 madde görüşüldü.
Toplantıda 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı içerisinde kalan sulama tesislerinin yatırım maliyetinin geri ödenmesi ile mühendislik yapılarının yerlerinin değiştirilmesi ve doğacak maliyetin söz konusu alan içerisindeki parsel sahiplerinden karşılanması konusunda Devlet Su İşleri (DSİ) ile her türlü protokollerin yapılması, imzalanması iş ve işlemleri hakkında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a yetki verilmesi ile ilgili teklif ilgili komisyonlara gönderildi.
Teklif ile ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Kocamaz, "1/5000'lik planla ilgili değerlendirmeler yapılırken alanlar üzerinde Devlet Su İşleri'nin hatlarına rastlanıldı. Bu hatların deplasesi ile ilgili DSİ bu alanların kendi sulama alanı olduğunu ve imara açıldığında deplase masraflarını karşılayamayacaklarını ifade etti. Tabi ki haklı olduğu durumlar var ama biz de diyoruz ki burada bir karar alınacaksa bu kararda oradaki mülkiyet maliklerinin bu masrafı üstlenmesi gerekir" dedi.
52 katlı gökdelen iş merkezi renklenecek
Mayıs ayı birinci bileşiminde ilgili komisyonlara gönderilen, Mersin Üniversitesi tarafından düzenlenen '2. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği'ne 50 bin TL maddi destek verilmesi ile ilgili komisyon raporu ve Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Soli Güneş Festivali'ne 100 bin TL maddi yardım yapılması' ile ilgili komisyon raporu, oy birliği ile kabul edildi.
Ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin revize stratejik planında yer alan 'Kültür ve Turizm Şehri Olmak' stratejik hedefi doğrultusunda Mersin'in kültür ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve değerlerinin ön plana çıkarılması için ikon oluşturmak amacıyla 52 katlı gökdelen iş merkezi binasının sanatsal figürlerle donatılması çalışmalarında görev alacak sanatçılara yapılacak ödemeler konusunda, Başkan Kocamaz'a yetki verilmesiyle ilgili komisyon raporu da oy birliği ile kabul edildi.
(HSK-Y)

13.05.2017 12:13:50 TSI
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