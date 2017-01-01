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Tabiat Yürüyüşü yapıldı.

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:06
Tabiat Yürüyüşü yapıldı.
Tabiat Yürüyüşü yapıldı.

(Fotoğraflı)

Erdal Akbuğa
MALATYA (İHA) - Malatya'da, Tabiat Turizmi Eylem Planı kapsamında "Tabiat Yürüyüşü" yapıldı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü tarafından Beydağı Tabiat Parkında, Tabiat Turizmi Eylem Planı kapsamında "Tabiat Yürüyüşü" düzenledi. Beydağı Tabiat Parkında yapılan yürüyüşe Malatya Vali Yardımcısı Miktat Alan, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Karataş, Basın İlan Kurumu Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Mustafa Türker, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yürüyüş öncesi öğrenciler Malatya Yaban Hayatı Tanıtım Merkezini gezerek, içleri doldurulmuş vahşi hayvanları yakından inceledi. Yürüyüş öncesi açıklamada bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü Müdür Vekili Şevket Bozdağ, Tabiat turizminin son yıllarda büyük önem kazandığına söyleyen Bozdağ, "Tabiat turizminin amacı doğa harikası alanların insanların dikkatini cezbedecek özellikteki yerlerin tespiti, planlanması, toplumun bilgisine ve istifadesine sunulması, tanıtımın yapılmasıdır. Tabiat parkları doğa yürüyüşleri, bisiklet turları, fota safari, mesire yerleri, göl ve ve akarsu gibi yerlerde yapılabilecek faaliyetlerin hepsi tabiat turizmi kapsamına giriyor" şeklinde konuştu.
Tabiat turizminin geliştirmesini hedeflediklerini söyleyen Bozdağ, "Tabiat turizmi eylem planı kapsamında yapılacak uygulamalarla tabii güzellikleri, tarihi ve turistlik yapısı ile zengin bir tabiat turizmi potansiyeline sahip olan Malatya"da tabii kaynaklar değerlerinin koruma, kullanma dengesi çerçevesinde tabiat tabiat turizminin geliştirilmesi amaçlanmaktadır" ifadelerini kullandı.
(EA-SD-Y)

13.05.2017 12:15:13 TSI
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