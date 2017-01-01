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Polis satışı yasak bıçakları topladı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:09
Polis satışı yasak bıçakları topladı
Polis satışı yasak bıçakları topladı
- Sivas'ta emniyet güçleri düzenlediği operasyonlarda satışı yasak kesici ve delisi aletleri toplayıp satanlar hakkında işlem yaptı.

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Hakan Kaleli
SİVAS (İHA) - Sivas'ta emniyet güçleri düzenlediği operasyonlarda satışı yasak kesici ve delici aletleri toplayıp satanlar hakkında işlem yaptı.
Sivas'ta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla düzenlenen operasyonda 330 polis memuru tarafından 67 noktada arama ve kontroller gerçekleştirildi. 304 kişi sorgulanırken 52 iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda dört iş yerinde 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa aykırı biçimde satılan 223 adet kesici ve delici alete el konuldu. Satışı yasak olan aletleri iş yerleri hakkında işlem yapıldı. Öte yandan bir ticari taksiden balta çıkması dikkat çekti. Taksi sürücüsü hakkında da 6136 sayılı yasa kapsamında işlem yapıldı.
(GF-Y)

13.05.2017 12:18:55 TSI
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