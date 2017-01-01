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Adana'da oturarak voleybol heyecanı

- Büyükşehir, Oturarak Voleybol 1. Lig ve Klasman Maçları'na sponsor oldu



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Oturarak Voleybol 1.Lig Finali ve Klasman Maçları Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda başladı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden 9 takımın mücadele ettiği turnuvanın ilk gününde sporcular izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. Zonguldak Alaplı Alges, Zonguldak KDZ. Ereğli BLD. S.K, Karabük Gençlik S.K, Adana Umudun Işığı S.K, Karaman Gençlik Spor, Muğla Fethiye Gençlik Hizmetleri, Diyarbakır Ortopedik Engelliler, Samsun Ekspres ENG S.K, Konya Engelliler S.K katıldığı turnuva 3 gün sürecek. Turnuvanın açılışında sahne alan Adana Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı ilgi görürken, Büyükşehir Belediyesi Folklor Ekibi de sporcuları ve seyircileri coşturdu. Sporun engel tanımadığını ve hiçbir engelin sporun önüne geçemeyeceğini kaydeden Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Halil Hızlısoy ''Engelsiz Adana'da, sporda engel tanımayan sporcuları ağırlamaktan onur duyuyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Sözlü'nün talimatları doğrultusunda sporda Adana'nın marka değerini yükseltmeye bundan sonra da devam edeceğiz'' dedi.

Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda 3 gün devam edecek turnuvanın açılışına Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı bürokratları, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Oturarak Voleybol Branş Sorumlusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Çerik ile sporseverler katıldı.

(ELF-Y)



13.05.2017 12:20:52 TSI

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