Başkan Seyfi Dingil: 'Kaliteli ulaşım için çalışıyoruz'

Mustafa Mert

HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçe Belediyesi kent genelinde sürdürdüğü asfalt çalışmaları kapsamında Denizciler Mahallesi'nde de asfaltlama işlemlerine hız verdi. Başkan Seyfi Dingil, "Hem kaliteli ulaşım hizmeti ve hem de vatandaşlarımızın ilçemiz genelinde rahat bir şekilde sürüş keyfini yaşamaları için İskenderun Belediyesi olarak yaz-kış, hafta sonu demeden büyük bir özveri ile çalışıyoruz" dedi.

İskenderun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde deforme olmuş yolların asfaltlama çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Denizciler Mahallesi ana caddelerde ihtiyaç olan noktalarda yollar sıcak ile kaplanıyor.

Başkan Seyfi Dingil, Denizciler Mahallesi Muhtarı Ali Rıza Kekeç ile birlikte asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler aldılar.

Kent genelinde asfaltlama çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdüğünü belirten İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, "Çalışmalar şuanda kentimizin farklı noktalarında devam ediyor. İlçemiz genelinde eş zamanlı olarak da birçok hizmeti gerçekleştiriyoruz. Hava şartlarının normalleşmesi ile birlikte plan dâhilindeki tüm yolları sıcak asfaltla buluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

Belediye olarak asfaltlama hizmeti konusunda her zamankinden daha güçlü bir çalışma içerisinde olduklarını da sözlerine ekleyen Başkan Seyfi Dingil, "Birçok mahallemizin yollarını sıcak asfaltla kapladık. Bu konuda son derece ciddi çalışmalara imza atıyoruz. İskenderun sınırları içerisinde ihtiyaç olan her yere sıcak asfalt hizmetini götürüyoruz. Halkımız bu hizmetleri sonuna kadar hak ediyor. İskenderun'u başta yol hizmeti olmak üzere her alanda geliştirerek, her konuda imrenilen bir kent yapıncaya kadar çalışacağız" diye konuştu.

Denizciler Mahallesi Muhtarı Ali Rıza Kekeç ise asfalt çalışmalarından dolayı Başkan Seyfi Dingil'e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

13.05.2017 12:21:19 TSI

