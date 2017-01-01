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Körfez'e bebek bakım odaları

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:15
Körfez'e bebek bakım odaları
Körfez'e bebek bakım odaları

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi, vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıran çalışmalarından biri olan 'Bebek Bakım Odaları', en yoğun bölgelerde konumlandırılıyor.
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, annelerin en büyük isteklerinden biri olan 'Bebek Bakım Odaları' için çalışma başlatılması talimatı vermişti. Ekipler çalışmaları tamamladı ve ilk etapta 3 adet Bebek Bakım Odası koyuldu. Klimalı olan odalar içerisinde annelerin oturabileceği bir koltuk ve lavabo yer alıyor.
Bebek bakım odaları, annelerin ve bebeklerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri şekilde tasarlandı. İlk bebek bakım odaları, Tütünçiftlik sahil, Yarımca sahil ve Hereke Zabıta birimi yanına koyuldu. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, annelerin rahat şekilde çocuklarının bakımlarını gerçekleştireceği 'Bebek Bakım Odaları'nın sayısının artacağını belirtti.
(İÇ)

13.05.2017 12:24:21 TSI
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