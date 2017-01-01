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Fedakar ve cefakar anne, yılın annesi seçildi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bir beyaz eşya firması tarafından Anneler Günü nedeniyle düzenlenen programda, 33 yaşındaki engelli Hüseyin Uluç'un annesi Gülser Uluç, 'yılın annesi' seçildi.

Düzenlenen programda konuşma yapan İbrahim Eldem, "Bu yıl Anneler Günü ile birlikte 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutladığımız Engelliler Haftası'nın aynı güne denk gelmesi sebebiyle engelli annemiz Gülser Uluç hanımefendiyi yılın annesi seçtik. Annelerimizin hakkı ödenmez. Peygamberimiz hakkının ödenemeyeceği tek kişinin anneler olduğunu belirtmiş ve "Cennet anaların ayakları altındadır" demiştir" ifadelerini kullandı.

Yılın annesi seçildiği için çok mutlu olduğunu belirten Gülser Uluç, "Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yılın annesi seçilmekten gurur duyuyorum. Çok mutluyum. Oğlumun engelli olmasından üzüntülü değilim. Allah'tan gelen bir şey olduğu için çocuğumla gurur duyuyorum. Oğlumu çevremde çok seviyorlar. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun" dedi.

Program sonunda yılın annesi seçilen Gülser Uluç'a ve engelli oğlu Hüseyin Uluç'a beyaz eşya firması tarafından fırın ve tablet hediye edildi.

(İHA-KÇ)



13.05.2017 12:25:05 TSI

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