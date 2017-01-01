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Konforlu otobüs durağı hizmete giriyor



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi birçok alanda olduğu gibi toplu taşıma alanında da yeniliklere devam ediyor.

Umuttepe'de, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde otobüslerin hareket ettiği alan için planlanan kapalı otobüs durağının yapımı tamamlanıyor. Genişliği 36 metre olan, panoramik camekanlı kabin şeklinde yapılan durakta 3 adet fotoselli otomatik kapı bulunuyor. Yolcular için kolaylık sağlayacak birçok özelliğin bulunduğu kapalı otobüs durağı önümüzdeki günlerde hizmete girecek.

Vatandaşların birçok gereksinimini karşılayacak şekilde inşa edilen kapalı durakta; cep telefonları için ücretsiz şarj noktası, ücretsiz Wİ-Fİ istasyonu, otobüslerin saat ve güzergâhlarını belirten yolcu bilgilendirme ekranları bulunuyor. Durakta bekleyen yolcuların mevsim hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için ısıtma ve soğutma sistemi de bulunuyor.

Yolcular için her türlü konforun düşünüldüğü kapalı durakta, engelli vatandaşların kullandıkları Akülü Tekerlekli Sandalyeler için aküşarj istasyonuda bulunuyor.

(İÇ)



13.05.2017 12:26:56 TSI

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