Ege'de rüzgar toz taşıyacak
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Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Ege Bölgesinin güney ve iç kesimlerinde bugün sabah saatlerinden itibaren yarın sabaha kadar toz taşınımı bekleniyor.
Ege Bölgesinde bugün ve yarın sabah saatlerine kadar İzmir ve Aydın ilinin batı kıyılarında hafif, doğusunda orta, Manisa il geneli ile Balıkesir ilinin güneydoğu kesimlerinde orta kuvvette toz taşınımı bekleniyor. Günlük hayatı etkileyebilecek toz taşınımı nedeniyle yaşanabilecek olumsuz şartlar olan görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşmeye karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
(MB-Y)
13.05.2017 12:27:41 TSI
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