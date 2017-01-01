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Halitpaşa Camii cemaati Edirne'yi gezdi



(Fotoğraflı)



Hakkı Ovatman

BURSA (İHA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Halitpapaşa Mahallesi Yeni Cami cemaati, aileleriyle birlikte Edirne'yi gezdi.

Halitpaşa Yeni Camii din görevlisi Mehmet Keskin'in tertiplediği geziye katılan cemaat ve aileleri, Edirne'nin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Cami cemaati, Beyazıt Külliyesi, Sarayiçi Balkan Şehitliği, Adalet Kasrı'nı ziyaret etti. Kırkpınar Güreşleri'nin yapıldığı sahayı da gezen heyete güreşler hakkında bilgi verildi. Boş zamanlarında Edirne'nin çarşılarını gezen aileler, Edirne yaprak ciğerinin tadına baktı. Türkiye'nin en batı kapısı olan Kapıkule gümrük kapısını ziyaret eden heyet, berat kandilini Selimiye Camii'nde idrak etti.

(MŞ)



13.05.2017 12:33:13 TSI

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