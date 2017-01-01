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Başkan Karalar'dan Demirspor'a 150 bin TL pirim

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:25
Başkan Karalar'dan Demirspor'a 150 bin TL pirim
Başkan Karalar'dan Demirspor'a 150 bin TL pirim
- Sözlü: "İyi günde herkes görüntü vermek ister önemli olan böyle günlerde destek olabilmektir"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Bir alt lige düşme tehlikesi ile karşı karşıya olan Adana Demirspor'a Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ligde kalınması durumunda 150 bin lira pirim vereceğini açıkladı.
TFF 1. Futbol Ligi'nde kötü günler geçiren ve son 2 haftaya girilirken bir alt lige düşme tehlikesi ile karşı karşıya olan Adana temsilcisi olan Adana Demirspor'a Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan destek geldi. Kulübü ziyaret eden Başkan Zeydan Karalar, önce Kulüp Başkanı Sedat Sözlü ardından da futbolcu ve teknik heyet ile bir araya geldi. Adana Demirspor'un önünde zorlu iki maç olduğunu belirten Başkan Karalar, bu maçlardan puan alınamaması durumunda takımın bir alt lige düşeme ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirterek ligde kalınması durumunda 150 bin TL pirim dağıtacağını söyled
Kritik 2 maça girdiklerini belirten Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adanalılık ruhu ile hareket ettiklerini belirtti ve tüm Adanalıları desteğe çağırdı.
Başkan Zeydan Karalar, "Adanalı kardeşlerimiz belki ceplerindeki son paralarıyla takımlarını desteklediler. Seyhan Belediyesi olarak vefalı kardeşlerimizin yaptıkları bu özveriyi genişletiyoruz. Seyhan Belediye Başkanı ve bu şehre hayatını adayan bir kardeşiniz olarak Adana Demirspor'umuzun ligde kalması durumunda 150 bin Türk Lirası prim vermeye söz verdim. Ama bu yetmez. Şimdi demir kanatlarımızı açıyoruz ve tüm Adanaseverlerin desteği için kampanya başlatıyoruz. Adanalı gerektiğinde birlik olur, sözünde durur, inandığı vakit olmazı oldurur" ifadelerine yer verir.

Başkan Sözlü, Başkan Karalar'a teşekkür etti
Verilen destekten dolayı Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür eden Adana Demirspor Başkanı Sedat Sözlü, iyi günde herkesin görüntü vermek istediğini ancak böyle zor günlerde duyarlı davranan Başkan Karalar'ın kendilerini yalnız bırakmadığını söyledi. Başkan Sözlü, "İyi günde herkes görüntü vermek ister, pozisyon almak ister ama böyle günlerde sizin gibi duyarlı belediye başkanları maç gününe kadar daha çıkacaktır. Çok sıkıntılı bir dönemdeyiz böyle bir dönemde de bizi yalnız bırakmadığınız için size de ayrıca teşekkür ederiz. Bu desteğinizi öncesinde de maçlarımıza gelerek gördük. Bu gelecek için umut vericidir. Sonuç da Demirspor halkın takımıdır. Biz olalım olmayalım Adana Demirspor sonsuza kadar var olacaktır. Hem ziyaretiniz, hem de desteğiniz için çok teşekkür ederiz" şeklide konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Sözlü ile birlikte futbolcu ve teknik heyeti ziyaret eden Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, takım ile birlikte akşam yemeğini yedi. Adana için kalan son 2 maçın önemine vurgu yapan Başkan Karalar, Adana Demirspor'un küme düşmeyeceğine inancının tam olduğunu söyledi.
(ELF-Y)

13.05.2017 12:34:50 TSI
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