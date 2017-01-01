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Büyükşehir'in çiftçilere desteği devam ediyor



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KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çiftçilere yönelik, alternatif ürün yetiştiriciliği, desteğini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal ve Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Kocaeli çiftçisinin pazar değeri yüksek, verimli alternatif ürünlere ve yeni üretim tekniklerine yönlendirilmesi amacıyla yüzde 50 hibeli çilek bahçesi tesisi projesi başlatıyor.

Çilek bahçesi projesi ile Kandıra, İzmit, Karamürsel, Kartepe, Derince, Gebze ilçelerindeki 26 çiftçiye hastalıklara dayanıklı, pazar değeri yüksek verimli albion çilek fidesi veriliyor. Bunun yanında damlama sulama borusu, malç naylonu, biyolojik fungusit, organik katı gübre, alçak tünel sera örtüsü, gölgeleme tülü dağıtımı da yapılıyor. Ayrıca çiftçilerimizi yeni üretim tekniklerine yönlendirmek amacıyla birim alana daha fazla fide dikilebilen ve ürün alınabilen dikey tarım aparatı, torf ve perlit desteği sağlanıyor.

Dikey tarım aparatı ile metrekareye 200 fide dikilebilirken, sulama ihtiyacı da minimuma düşürülüyor. Hasat ve bakım işlemleri daha kolay yapılarak işçilik maliyeti düşürülürken, hastalık ve zararlıların kontrolü daha kolay sağlanıyor. 2013 yılından itibaren tarımsal desteklemeler kapsamında alternatif ürün yetiştiriciliğini desteklemek amacıyla; Kocaeli'ndeki 40 çiftçiye 300 bin adet çilek fidesi, malç naylonu, damla sulama borusu desteği verilerek örnek bahçeler oluşturuldu.

Bu tür, tarıma destek projeleri ile tarımsal üretim faaliyetlerinin maliyetleri yüzde 50 azaltılarak, daha verimli ve kârlı hale getirilmesi sağlanıyor. Projelerden memnun kalan çiftçilerin her yıl talepleri de artıyor. Çiftçiler hastalıklara dayanıklı, birim alandan yüksek verim alınan, saklama ve pazar koşullarına dayanıklı albion çilek çeşidi ile karlı üretim yapıyor. Ayrıca albion çilek çeşidinin nötr gün bitkisi olması sebebi ile Kocaeli iklim şartlarında nisan sonlarından başlayarak 5-5,5 ay verim alınabiliyor.

(İÇ)



13.05.2017 12:37:09 TSI

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