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Kent Konseyleri Birliğinden Vali Özefe'ye ziyaret



(Fotoğraflı)



Olgun Yıldız

ARDAHAN (İHA) - Türkiye Kent Konseyleri Birliği (TKKB), Ardahan Valisi İbrahim Özefe'yi makamında ziyaret etti.

Kent Konseyi'nin düzenleyeceği toplantı ve programlara katılmak üzere Ardahan'a gelen Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Necati Binici ve yönetim kurulu üyeleri, Vali İbrahim Özefe'yi makamında ziyaret etti.

TKKB dönem başkanı Necati Binici Valilik ziyaretinde yaptığı konuşmada yapmak istedikleri tüm çalışmaları ortak düşünceyle yürüttüklerini söyledi.



13.05.2017 12:39:24 TSI

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