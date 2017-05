YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Beyşehir Belediyesi'nin standı ilgi topluyor

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi'nin kapılarını ziyaretçilere açan Konya Kent Fuarı'nda kurduğu stant büyük ilgi topluyor.

Beyşehir Belediyesi, Konya'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Yerel Yönetim İhtiyaçları, Kent Mobilyaları, Park Bahçe Düzenlemeleri, Yangın Güvenliği ve İtfaiye Belediye Hizmet Araçları Fuarı'nda açtığı stantla yine katılımcıların yoğun ilgisini çekmeyi başardı. Stant, her yönüyle ziyaretçilerden tam not aldı.

Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki açılışın ardından Konya Valisi Yakup Canbolat ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'in de aralarında olduğu çok sayıda ziyaretçi, Beyşehir Belediyesi stantını gezdi, sergilenen araç ve ekipmanlar hakkında görevlilerden bilgiler aldı.

Açılışa katılan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, standı ziyaret eden Vali Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Akyürek ve diğer ziyaretçilere sergilenen araç ve ekipmanlarla ilgili bilgiler verdi. Özaltun, Beyşehir'in av tüfeği sektöründe gururu olan Huğlu ve Üzümlü'de yürütülen silah sanayinin son dönemde geldiği noktaya da dikkat çekerken, Türkiye'nin savunma sanayiinde de söz sahibi olmaya aday olduklarını dile getirdi.

Fuardaki stantta Beyşehir Belediyesi kademelerinde imal edilen yer altı çöp konteyneri sistemi ve otomatik bariyer sistemleri, kamelya, ormancı masası ve banklar ile tarihi Eşrefoğlu Camisi'nin minyatürü de sergilendi. Stantta görev alan, Belediyenin zabıta ve diğer birimlerinde görevli personelleri ise özel harekatçıların giydiği üniformalarla hayli ilgi çekti. Standın ziyaretçileri, ellerindeki son model silahlarla özel harekatçı kıyafetlerini giyen görevlilerle fotoğraf çekme yarışına girdi.

Huğlu ve Üzümlü mahallelerinde imal edilen av tüfeklerinin de sergilendiği stant, bu yönüyle fuarda dikkatleri üzerine en çok çeken stant oldu ve ziyaretçi ilgisini artırdı. Stantta, Beyşehir'i her yönüyle anlatan bannerler de ilgi çekerken, ziyaretçilere görevliler tarafından yöreyi tanıtan broşür ve kitaplar hediye edildi. Beyşehir Belediyesi'nin Evde Bakım Hizmetleri hakkında da bilgilendirmeler yapıldı.

Fuar, 14 Mayıs tarihine kadar açık kalacak.

