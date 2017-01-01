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Girişimcilik topluluğundan Paylaşımlı ofis ziyareti



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - İnönü Üniversitesi Girişimcilik Topluluğu, Malatya Paylaşımlı Ofisini ziyaret etti. Öğrenciler burada Proje Koordinatörü Mehmet Hakan Karadayı ile paylaşımlı ofis, iş kurma-girişimcilik üzerine sohbet etti.

Ziyarette proje koordinatörü Karadayı, girişimcilik deneyimlerini öğrenciler ile paylaşırken, dünyada 'Cowork Spaces' olarak bilinen paylaşımlı ofis ve sanal ofislerin startuplar için faydasına ve girişimciler için sunduğu iş ağlarının faydalarından bahsetti. Malatya paylaşımlı ofis olarak girişimciler için ekonomik fayda sağlayacaklarını belirten Karadayı, sanal ofis, paylaşımlı ofis hizmetlerini girişimcilerin aylık ücret ile kiralayıp, toplantı salonunu da saatlik olarak kiralayabileceklerini ve bu sayede girişimcilerin başlangıç maliyetlerini düşürebileceklerini söyledi.

Sosyal, kamusal, sağlık ve tarım teknolojileri üzerine insanların hayatını kolaylaştıran mobil uygulamalar geliştirdiklerini anlatan Hakan Karadayı, girişim projeleri için en önemli noktanın, hedeflerinden asla vazgeçmemek olduğunu vurguladı.

(CÖ-SD-Y)



13.05.2017 12:42:39 TSI

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