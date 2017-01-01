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Tüberküloz saha timleri Adıyaman'da çalışma yaptı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından 2016 yılında kurulan Tüberküloz Saha Timleri Adıyaman'da 3 günlük çalışma gerçekleştirdi.

Sağlık ekiplerinden oluşan Tüberküloz Saha Timleri Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Adana illerinin ardından Adıyaman'da çalışma gerçekleştirdi. Üç gün boyunca 15 görevliden oluşan tüberküloz saha timlerinin Adıyaman çalışmasında İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kamu Hastaneler Genel Sekreterliği ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ziyaret edildi. Müdürlükler bünyesinde yer alan ilgili kurum, kuruluşlar ve birimlerde gözlem, değerlendirme, destek ve eğitimlerde bulunuldu.

Aynı zamanda sosyal bir hastalık olan tüberküloz hastalarının gözüyle değerlendirmek amacıyla kayıtlı tüm tüberküloz hastalarının yaklaşık yarısı evlerinde timlerimiz tarafından ziyaret edilerek, il genelinde toplamda 58 birim ziyaret edilmiş, 139 çalışan ve hastaya ulaşıldı.

Yetkililer, Adıyaman'da tüberküloz hastalığı görülme sıklığı Türkiye ortalamasında daha düşük olup tedavi başarısı istenilen seviyede olduğunu, tüberküloz biriminde çalışan sağlık personeli sayısının yeterli olduğunu ifade etti.

(AHM)



13.05.2017 12:44:19 TSI

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