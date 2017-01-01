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Körfez'e iki yeni işletme

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:35
Körfez'e iki yeni işletme
Körfez'e iki yeni işletme

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Hacı Osman Mahallesi'nde erkek, Çamlıtepe Mahallesi'nde de bayan kuaförü açılışına katıldı.
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ilçede hizmete veren iki ayrı işletmenin açılışına katıldı. İlk olarak Hacı Osman Mahallesi'nde Sacit Yazır'ın sahibi olduğu Sacit Yazır Barber's Club'un açılışına katılan Başkan İsmail Baran, kısa da bir konuşma yaptı. Türkiye'yi güzel günler beklediğini belirten Başkan Baran, her açılan yeni işletmenin Körfez'e değer kattığının altını çizdi.
Yapılan dualar sonrasında açılış kurdelesi kesilirken, Başkan Baran daha sonra Çamlıtepe Mahallesi'nde Ümit ve Seyhan Bayan Kuaförü'nün açılışını gerçekleştirdi. Kurdele kesimi sonrasında işletmeyi gezen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, işletmenin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.
(İÇ)

13.05.2017 12:44:35 TSI
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