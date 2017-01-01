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Deniz ulaşımda 2017 yaz sefer tarifesi başlıyor



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı'na bağlı Deniz Ulaşım Müdürlüğü 2017 yılı yaz sefer tarifesine 15 Mayıs 2017 Pazartesi günü başlıyor. Ek seferlerle beraber Kocaeli deniz ulaşımında günlük 8 iskeleye toplam 95 sefer yapılacak.

Çalışma saatlerinin değişmemesi ve yaz-kış saat düzenlemesinin ülke genelinde yapılmaması nedeniyle 2 sezon boyunca sabit tarife uygulaması yapıldı. Deniz ulaşım tarifelerinde saat değişikliği yapılmayarak sadece yaz sezonu için gerekli görülen hatlara ek seferler konuldu. Bu kapsamda 15 Mayıs 2017 itibariyle Karamürsel - Değirmendere - İzmit ile 1 Temmuz 2017 itibariyle Karamürsel - Hereke'ye iki ek sefer başlayacak.

Ek seferlerle birlikte Kocaeli Deniz Ulaşımında günlük 8 iskeleye toplam 95 sefer yapılacaktır. Temmuz ayı başlarında ise, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Mehtap Turları ve İstanbul Büyükada Seferleri'ne başlanacak.

(İÇ)



13.05.2017 12:46:26 TSI

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