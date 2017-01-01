Deniz ulaşımda 2017 yaz sefer tarifesi başlıyor
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı'na bağlı Deniz Ulaşım Müdürlüğü 2017 yılı yaz sefer tarifesine 15 Mayıs 2017 Pazartesi günü başlıyor. Ek seferlerle beraber Kocaeli deniz ulaşımında günlük 8 iskeleye toplam 95 sefer yapılacak.
Çalışma saatlerinin değişmemesi ve yaz-kış saat düzenlemesinin ülke genelinde yapılmaması nedeniyle 2 sezon boyunca sabit tarife uygulaması yapıldı. Deniz ulaşım tarifelerinde saat değişikliği yapılmayarak sadece yaz sezonu için gerekli görülen hatlara ek seferler konuldu. Bu kapsamda 15 Mayıs 2017 itibariyle Karamürsel - Değirmendere - İzmit ile 1 Temmuz 2017 itibariyle Karamürsel - Hereke'ye iki ek sefer başlayacak.
Ek seferlerle birlikte Kocaeli Deniz Ulaşımında günlük 8 iskeleye toplam 95 sefer yapılacaktır. Temmuz ayı başlarında ise, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Mehtap Turları ve İstanbul Büyükada Seferleri'ne başlanacak.
(İÇ)
13.05.2017 12:46:26 TSI
NNNN