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Başkan Baran "Hayalimiz daha güzel bir Körfez"



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KOCAELİ (İHA) - Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı ve TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Yavuz Değirmenci'yi ağırlayan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Tek hayalimiz daha güzel bir Körfez inşa etmek" dedi.

Göreve geldiği günden bu yana Körfez'i güzelleştiren projelere imza atan ve 5 yılda 500 milyon liralık proje hedefiyle çalışmalarını sürdüren Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ilçedeki STK, dernek temsilcileri, sanayiciler ve misafirlerini de makamında ağırlayarak görüş alışverişinde bulunmayı sürdürüyor. Başkan Baran'ın son ziyaretçileri Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı ve sanatçı Yavuz Değirmenci oldu.

İlk olarak Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı'yı makamında ağırlayan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ilçede hayata geçen projeleri aktarırken, karşılıklı görüş alışverişinde de bulunuldu. İkinci ziyaretçisi ise sanatçı Yavuz Değirmenci oldu. Müzik, siyaset ve kent gündemine dair sohbetin gerçekleştiği ziyaret sonrasında Başkan Baran, nezaket ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

(İÇ)



13.05.2017 12:51:42 TSI

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