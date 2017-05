YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 6.Malatya Anadolu Kitap Fuarı sürüyor

6.Malatya Anadolu Kitap Fuarı sürüyor

- Yazar Canan Tan: "Malatyalılar Okuyor"



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı yazarlarını ağırlamaya devam ediyor. Fuarda son olarak Yazar Canan Tan okurları ile buluştu kitaplarını imzaladı.

320 yazarın her gün okurlarıyla buluştuğu Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı tüm hızıyla sürüyor. Fuara katılan ünlü Yazar Canan Tan, okurları ile buluşarak hem sohbet etti hem de hayranlarına imzalı kitaplarını dağıttı. Okurlarının yoğun ilgisi ile karşılaşan Tan, Malatya'da kitap fuarlarına her yıl katıldığını belirterek "Çok yoğun bir ilgi var. Malatyalılar okuyor. Öğrenci kesimi özellikle çok ilgili, onlarla çok güzel söyleşi gerçekleştiriyoruz. Kitaplar imzalıyoruz. Bu yıl benim onlarla etkinliğim kısa sürdü, seneye inşallah daha uzun birlikte oluruz. Malatyalıları ve gençleri çok seviyorum. Bütün okurlarımı sevgiyle kucaklıyorum" diye konuştu.

Malatya Anadolu Kitap Fuarı her gün sabah 10.00 akşam 22.00 kadar sürüyor. 14 Mayıs gününe kadar kitapseverler yazarlarla buluşmaya devam edecek.

(CÖ-SD-Y)



13.05.2017 12:55:01 TSI

NNNN