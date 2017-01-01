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Başkan Karaosmanoğlu, "Bilim yolunda öğrencilerimizin destekçisiyiz"

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:48
Başkan Karaosmanoğlu, "Bilim yolunda öğrencilerimizin destekçisiyiz"
Başkan Karaosmanoğlu, "Bilim yolunda öğrencilerimizin destekçisiyiz"

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Ferdi Koçal Ortaokulu ve Saraybahçe İlkokulu'nu ziyaret etti.
Güçlü Türkiye'nin inşasında çocuklarımızın ve gençlerimizin önemli rol oynayacağını birlikteliklerde vurgulayan Karaosmanoğlu, "Bilim yolunda öğrencilerimizin yaşadığı heyecanlarının ortağı ve destekçisiyiz" dedi. Başkan Karaosmanoğlu, Dr. Ferdi Koçal Ortaokulunda ki 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarındaki projeleri de yakından inceledi.
Türkiye'nin çocuklarımızın elleri üzerinde yükseleceğini de belirtirken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Dr.Ferdi Koçal Ortaokulu'ndaki Bilim Fuarı'nın açılışını da gerçekleştirdi. Okul Müdürü M.Hicabi Utandı, toplamda yirmi projenin on üçü araştırma olmak üzere yedi deneyin sergilendiğini bilgisini Karaosmanoğlu'na verdi. Öğrencilerin deneyleriyle yakından ilgilenen Başkan Karaosmanoğlu, "Geleceğimiz olan yavrularımız için ne yapsak azdır. Onların başarılı olması, vatanına milletine hayırlı bir evlat olması için hizmetlerimizi adeta seferber ettik. Daha anne karnındayken "Annelere Süt Kampanyamızla onların sağlığını güvence altına alıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğinden hareketle teknoloji çağının imkânlarından yararlanabilsinler diye 6'ncı sınıftayken tablet bilgisayar veriyoruz" diye konuştu.
Kocaeli Bilim Merkezi'miz ile bilim dünyasının kapılarını açıyoruz vurgusunu da yapan Başkan Karaosmanoğlu, "Lise Akademi ile üniversite giden yolculukta Üniversite Akademi ile de hayat yolunda yanlarında olmaya devam ediyoruz. Bütün ortaya koyduğumuz projeler ve hizmetler daha sağlıklı, geleceğe umutla bakan düşünen üreten bireyler olmasını istediğimiz yavrularımız için. Çocuklarımızdan isteğim şudur ki okuyun, çalışın ve yılmayın" dedi.
İzmit Saraybahçe İlkokulu Müdürü Yusuf Kılıç ve okul idarecilerinin konuğu da olan Başkan Karaosmanoğlu, öğrencilerimizin şimdiden başarmanın ne kadar önemli olduğunu anlamalarını ve bugün başarılamayanların hiçbir zaman yapılamayacak anlamına gelmediğini de anlatmamız gerekiyor ifadelerini kullandı. Başkan Karaosmanoğlu "Bu yüzden çocuklarımızın hayallerinden vazgeçmemesi çok önemlidir. Bizler, emeklerimizin karşılığını ancak böyle alabiliriz. Tek emelimiz, tek arzumuz bu. Bununla birlikte dünyanın kardeşliği sizlerle pekişeceksevgi ve barış için, en güçlü temeller sizlerle atılacak" diye konuştu.
Başkan Karaosmanoğlu okul ziyaretlerinde ayrıca "Evden Okula Haydi Anneler Spora" projesi hakkında gerek okul idarecilerine gerekse velilere bilgiler verirken, okulların çevresinde de inceleme yaptı. Birlikteliklerde AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz'da hazır bulundu.
(İÇ)

13.05.2017 12:56:58 TSI
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