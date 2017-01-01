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Jandarma uyuşturucu ile mücadeleyi sürdürüyor



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da Jandarma ekipleri yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 368 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkeze bağlı Çamyurdu köyünde ikamet eden M.Y. isimli şahısın kendisine ait evin bahçesinde kenevir bitkisi ektiği istihbaratı üzerine jandarma operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 368 kök kenevir bitkisi 200 gram kubar esrar maddesi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayda ele geçirilen kenevir bitkileri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yerinde yakılarak imha edildi. Şüpheli M.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

(AHM)



13.05.2017 13:00:47 TSI

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