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Hisarcık'ta geleneksel yer sofraları yerini tabldota bıraktı



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde asırlardan beri süren düğünlerde ve mevlitlerde yer sofrasında yemek yeme geleneği yerini tabldota bırakmaya başladı.

Hisarcık ilçesinde düğünlerde 8-10 kişinin oturup beraber yemek yediği yer sofrası geleneği yüzyıllar geçtiği halde hala devam ederken, son günlerde bazı düğün sahipleri davetlilere tabldotla yemek vermeye başladılar.

Çocuğunun sünnet düğünü yemeğinde tabldotla yemek veren Tansel Sarıkaş," İlçemizde yıllardan beri toplu verilen düğün ve mevlit yemeklerinde komşularından emanet olarak alınan 8-10 kişinin yemek yiyebileceği büyük yer sofraları, kaşık ve tabaklarla davetlilere yemek ikramında bulunurduk. Ayrıca aşçı ve bulaşıkçı tutardık. Bu arada gelen davetliler 8-10 kişilik sofralar dolmadan yemeğe oturamaz ve uzun süre beklemek zorunda kalırlardı. Bu zorlukları göze alarak çocuğumun sünnet düğünü yemeğinde aşçı ile anlaşıp davetlilere tabldotla yemek verdim. Artık kimse yemek için sofranın dolması beklemedi. Herkes yiyeceği kadar yemek aldığı için israfta olmadı. Hala ilçemizde bazı düğün sahipleri yer sofrasında yemek yeme geleneği devam ettiriyorlar" diye konuştu.(MA-EFE)



13.05.2017 13:00:58 TSI

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