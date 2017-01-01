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Başkan Kurt'un Anneler Günü mesajı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Mesajında aydınlık çocukların yetişmesinde hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan annelerin baş tacı olduğunu belirten Başkan Kurt, annelere hak ettikleri sevgiyi ve saygıyı göstermeye devam edeceklerinin de altını çizdi. Başkan Kurt, mesajına şu sözlerle devam etti: "Varlıkları ile yüreklerimizi ısıtan, aldığımız her nefesin en büyük anlamı olan annelerimiz, tek bir günde hatırlanmamalı. Anne sevgisi, sevgilerin en kutsalı ve kıymetlisidir. Karşılıksız sevgileri, bitip tükenmek bilmeyen özverileri, sınırsız hoşgörüleri ile mutluluk kaynağımız olan annelerimiz; her zaman yol gösterici olan yaşam deneyimleri ile geleceğe umutla bakmayı ve mücadele etmeyi öğretti bizlere. Bu duygu ve düşüncelerle, bitip tükenmek bilmeyen sevgileri ile daima içimizi ısıtan, yolumuzu aydınlatan başta şehit anneleri olmak üzere, annelerimizin anneler gününü en içten duygularımla kutluyorum. Tüm insanlığa, çocuklarıyla birlikte mutlu bir yaşam süren annelerin olduğu bir dünya diliyorum."

(KA



13.05.2017 13:01:25 TSI

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