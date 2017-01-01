ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Kurt'un Anneler Günü mesajı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:52
Başkan Kurt'un Anneler Günü mesajı
Başkan Kurt'un Anneler Günü mesajı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Mesajında aydınlık çocukların yetişmesinde hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan annelerin baş tacı olduğunu belirten Başkan Kurt, annelere hak ettikleri sevgiyi ve saygıyı göstermeye devam edeceklerinin de altını çizdi. Başkan Kurt, mesajına şu sözlerle devam etti: "Varlıkları ile yüreklerimizi ısıtan, aldığımız her nefesin en büyük anlamı olan annelerimiz, tek bir günde hatırlanmamalı. Anne sevgisi, sevgilerin en kutsalı ve kıymetlisidir. Karşılıksız sevgileri, bitip tükenmek bilmeyen özverileri, sınırsız hoşgörüleri ile mutluluk kaynağımız olan annelerimiz; her zaman yol gösterici olan yaşam deneyimleri ile geleceğe umutla bakmayı ve mücadele etmeyi öğretti bizlere. Bu duygu ve düşüncelerle, bitip tükenmek bilmeyen sevgileri ile daima içimizi ısıtan, yolumuzu aydınlatan başta şehit anneleri olmak üzere, annelerimizin anneler gününü en içten duygularımla kutluyorum. Tüm insanlığa, çocuklarıyla birlikte mutlu bir yaşam süren annelerin olduğu bir dünya diliyorum."
(KA

13.05.2017 13:01:25 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Hanefi Yeter resim ve heykel sergisi ile Odunpazarı'nda
YEREL

HANEFİ YETER RESİM VE HEYKEL SERGİSİ İLE ODUNPAZARI'NDA
Odunpazarı Belediyesi: &quot;Farkındayız biz de varız&quot;
YEREL

ODUNPAZARI BELEDİYESİ: "FARKINDAYIZ BİZ DE VARIZ"
Fedakar ve cefakar anne, yılın annesi seçildi
YEREL

FEDAKAR VE CEFAKAR ANNE, YILIN ANNESİ SEÇİLDİ
Hemşireler Günü
YEREL

HEMŞİRELER GÜNÜ
Vali Çelik'in Çiftçiler Günü mesajı
YEREL

VALİ ÇELİK'İN ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJI
Vali Çelik'in Eczacılık Günü mesajı
YEREL

VALİ ÇELİK'İN ECZACILIK GÜNÜ MESAJI
7. Uluslararası Şiir Buluşması'nda dizelere yolculuk devam ediyor
YEREL

7. ULUSLARARASI ŞİİR BULUŞMASI'NDA DİZELERE YOLCULUK DEVAM EDİYOR
Hem eğlendiler hem de matematik öğrendiler
YEREL

HEM EĞLENDİLER HEM DE MATEMATİK ÖĞRENDİLER
Başkan Ataç'ın Anneler Günü mesajı
YEREL

BAŞKAN ATAÇ'IN ANNELER GÜNÜ MESAJI
ESOGÜ'de 'Hemşireler Günü' kutlandı
YEREL

ESOGÜ'DE 'HEMŞİRELER GÜNÜ' KUTLANDI
ESOGÜ Hastanesi'ne yeni bebek bakım ve emzirme odası
YEREL

ESOGÜ HASTANESİ'NE YENİ BEBEK BAKIM VE EMZİRME ODASI
AK Parti Tepebaşı yöneticileri Cumhuriyet Mahallesi'nde
YEREL

AK PARTİ TEPEBAŞI YÖNETİCİLERİ CUMHURİYET MAHALLESİ'NDE
Ahşap Eserler Müzesi artık Kurşunlu Külliyesi'nde
YEREL

AHŞAP ESERLER MÜZESİ ARTIK KURŞUNLU KÜLLİYESİ'NDE
Kadınların el emeği göz nuru ürünleri sergileniyor
YEREL

KADINLARIN EL EMEĞİ GÖZ NURU ÜRÜNLERİ SERGİLENİYOR
Rektör Gönen'in Engelliler Haftası mesajı
YEREL

REKTÖR GÖNEN'İN ENGELLİLER HAFTASI MESAJI
MYÖ öğrencilerine olay yeri eğitimi
YEREL

MYÖ ÖĞRENCİLERİNE OLAY YERİ EĞİTİMİ
Hemşireler Günü kutlanıyor
YEREL

HEMŞİRELER GÜNÜ KUTLANIYOR
Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği şehitler için Mevlid-i Şerif okuttu
YEREL

ESKİŞEHİR ANADOLU KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ŞEHİTLER İÇİN MEVLİD-İ ŞERİF OKUTTU
ESOGÜ'de 'Eskişehirli şairlerin dilinden şiir dinletisi şöleni'
YEREL

ESOGÜ'DE 'ESKİŞEHİRLİ ŞAİRLERİN DİLİNDEN ŞİİR DİNLETİSİ ŞÖLENİ'
Diş Hastanesinde engelsiz sağlık hizmeti
YEREL

DİŞ HASTANESİNDE ENGELSİZ SAĞLIK HİZMETİ
Anadolu'da mûsikî gecesi
YEREL

ANADOLU'DA MÛSİKÎ GECESİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Arda Turan ile özel yazışmaları ortaya çıkan Cansel Çördük'ten açıklama
FİSKOS

VE CANSEL ÇÖRDÜK KONUŞTU: ÖZEL MESAJLARIMI YAYINLAYARAK...

 1
  • 2 Ünlü oyuncu: Seni çok özlüyorum annem...
  • 3 O stanta akın ettiler
  • 4 Nikotini vücuttan temizlemenin yolları