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Odunpazarı Belediyesi: "Farkındayız biz de varız"

- Odunpazarı Belediyesinden Engelliler Haftası etkinlikleri



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte "Farkındayız biz de varız" dedi.

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Sevgi Umutları Rehabilitasyon Merkezi, SOMET Zihinsel Engelliler Derneği ve GÖRSEM Rehabilitasyon Merkezi 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle "Farkındayız biz de varız!" diyerek etkinlik düzenledi. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, başkan yardımcıları, daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



"Her türlü sıkıntıyı birlikte aşabiliriz"

Etkinlikte konuşan Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak engelli bireylerin yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmek için engelli bireyler ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Başkan Kurt konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen programdayız. Bütün insanların eşit olduğuna, bütün insanların aynı haklara sahip olduğuna inana biri olarak; bu günün ayrı bir önemi olduğunu düşünüyorum. Hiç kimse engelli olmayı istemez, bu doğal bir olay. Hepimiz bunu normal kabul etmek zorundayız ve diğer insanlardan daha çok çalışmak zorundayız. Sizlerin yaşadıklarınızın daha zor olduğunu biliyorum. Biz sosyal belediyecilik adına ne yapmak gerekiyorsa, onu yapmaya gayret ediyoruz. Her türlü sıkıntıyı birlikte aşabiliriz. Biz bu konuda sizinle birlikte çalışmaya hazırız. Eğer bu anlayış ile hareket edersek çok daha iyi işler gerçekleştiririz."

Etkinlikte engelli bireyler tarafından gerçekleştirilen gösteriler izleyiciler tarafından dakikalarca alkışlandı. Sevgi Umutları Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri kına gecesi gösterisi yaparken, SOMET Zihinsel Engelliler Derneği Müzik Topluluğu, koro şefi Gamze Özkan yönetiminde izleyicilere müzik ziyafeti çekti. Odunpazarı Belediyesi personeli Ulaş Acar oynadığı Zeybek ile izleyicileri adeta büyüledi. Odunpazarı Belediyesi İşaret Dili Öğrencileri müzik gösterisi yaparken, SOMET Zihinsel Engelliler Derneği öğrencileri yaptıkları kanto gösterisi, SOMET Zihinsel Engelliler Rahabilitasyon Merkezi öğrencileri ise Hint Dansı, Görsem Rehabilitasyon Derneği öğrencileri da dans gösterisi gerçekleştirdi.

(KA



13.05.2017 13:02:02 TSI

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