Hanefi Yeter resim ve heykel sergisi ile Odunpazarı'nda

ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi tarafından, Çağdaş Sanatlar Galerisinde "Salvador Dali / Zodyak-Pantagruel" sergisinin ardından sonra Hanefi Yeter'in "Ahval" adlı resim-heykel sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde 4 Mart tarihinde Salvador Dali ile açtığı sanat yolu, Hanefi Yeter ile devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi, Alman ve Türk Çağdaş Resmi'nin ve Heykeli'nin önemli sanatçılarından Hanefi Yeter'in son dönem yapıtlarından oluşan özel bir seçki ile Eskişehirli sanatseverleri buluşturdu. Küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu'nun yaptığı sergi, 11 Haziran Pazar günü sona erecek. Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde gerçekleşen açılışa; Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sanatçı Hanefi Yeter ve eşi sanatçı Serpil Yeter, Ressam Habip Aydoğdu, küratör İbrahim Karaoğlu, Gazeteci Metin Celal Zeynioğlu, Odunpazarı Belediyesi meclis üyeleri, başkan yardımcıları, daire müdürleri, öğretim görevlileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.



"Kent güzelliği sadece fiziksel değildir, ruhuyla görünür hale gelir"

Sergi açılışında konuşan Başkan Kurt, kent güzelliğinin sadece fiziksel olmadığını söyledi. Kentin ruhuyla görünür hale geldiğinin altını çizen Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Bugün burada, yaşamsal imgelerle yüklü birikimini, kendine özgü bir üslupla zenginleştiren, bizi eserlerindeki görsel şölenle buluşturan uluslararası sanatçımız Hanefi Yeter'in 'Ahval' adlı sergisinin açılışı sebebiyle bir araya geldik. Bir ay sürecek sergimizin, sanata değer katmasının ve kentimizin kültürel kimliğini çoğaltacak olmasının kıvancını yaşıyoruz. Bu vesileyle herkesi sevgiyle ve saygıyla selamlarım. Kent güzelliği sadece fiziksel değildir; kent, ruhuyla görünür hale gelir. Bir kentin ruhunu da ancak sanatla kurtarabilirsiniz. İnsan ruhunun soluk alıp veremediği durumlarda devreye sanat kahramanları girer. Yeni düşler, sanatçı algısıyla işlenip yeniden biçimlenerek sunulur. Bu da kenti medeniyetle yarışa sokar ve kentin yaşanır hayatını çoğaltıp zenginleştirir. İşte Eskişehir, bu vizyonuyla sosyal demokrat belediyeciliğin anlamına karşılık gelen bir şehirdir. Böyle güzel bir şehrin kültürünü, ulusal ve uluslararası sanat etkinlikleriyle daha da çoğaltmak, sanata değer katmak, süreklilik kazandırarak yaygınlaştırmak, kültürel yaşamımızı zenginleştirmek istiyoruz. Biliyoruz ki sanat ve kültür, yaşamla aramızdaki dokuyu umutla, sevgiyle, sevinçle ve barışla örer. Bu nedenle her şey sevgiyle ve inançla başladı. Çağdaş Sanatlar Galeri'miz, sanatın duygularımızı, düşüncelerimizi, özlemlerimizi kuşatan, beğenilerimizi şekillendiren, bizi estetik bir hazla çoğaltan, hayatımıza yeni değerler katması için var oldu. Böylesi mekânlarda, sanatın paylaştıkça çoğalacağına, insanı insanla buluşturup sanat-hayat birlikteliğini sağlamanın düşünsel ve duygusal dünyamızı genişleteceğine çok inandık ve öyle de oldu. Salvador Dali sergimiz binlerce insanımızla buluştu. Bu vesileyle bir kez daha sizlerin huzurunuzda tüm hemşehrilerime ilgilerinden ve desteklerinden dolayı teşekkürü bir borç biliyorum. Biz de Odunpazarı Belediyesi olarak, sanatseverlerimizi dünyanın en önemli sanatçılarıyla da Çağdaş Türk Sanatının en değerli isimleriyle de buluşturmaya devam edeceğiz. Sözlerime son verirken, Odunpazarı Belediyesi, kültürel gelişmeyi; siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmeyle bir bütünün parçası olarak görür. Bu bakımdan kültürel gelişmeyi ve onun en önemli unsuru olan sanatın ve sanatçının kamu tarafından desteklenmesini savunur. Kültürel köklerimiz, "Mevlana'sı, Yunus Emre'si, Hacı Bektaş-ı Veli'si, Şeyh Edebali'si" ile 13. yüzyıl hümanizmasına, hem de ulusal kurtuluş mücadelemizin ahlakî ve felsefî değerleriyle Atatürk devrimlerinin çağdaş, evrensel birikimlerine dayanmaktadır. Bu anlamda öncü olan Eskişehir, kültür-sanat kenti kimliğiyle sanatın devleriyle buluşmaya devam ediyor ve bunu hak ediyor. Sevgiyle, dostlukla ve sanatla kalın" dedi.



"Eskişehir gurur duyduğumuz bir şehir"

Yaklaşık 26 resim ve 10 tane de heykelle bu sergiyi açtıklarını belirten Hanefi Yeter, serginin daha çok son dönemde yaptığı resimleri kapsadığını söyledi. Eserlerinde insanı kaynak aldığını vurgulayan Yeter, "Daha çok insan temalı, insan sorunlarını kaynak alan, Anadolu'nun türkülerinden etkilenerek yaptığım ya da bir sözden etkilenerek yaptığım resimler yer alıyor sergide. Bazı ufak teknikler uyguluyorum. Ahşap üzerine çalıştığım resimler, bazen yontma ve dekube teknikleri kullanıyorum. Heykeller ise tamamen alüminyum bir kısmı da metalden, demirden yaptığım heykeller. Son 3-4 yılda yaptığım heykellerden bir seçki getirdik buraya. Çok güzel bir galeri burası. Eskişehir için muhteşem bir galeri. Bundan birkaç sene önce de Eskişehir'e gelmiştim. Eskişehir; gözümüzü yaşartan, gurur duyduğumuz, yüzümüzü güldüren, yüzümüzü aydınlatan bir şehir. İlk geldiğim zaman da böyle düşünmüştüm, şimdi de aynı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Ahval" isimli sergisinde; Hanefi Yeter'in son dönemde ürettiği resimleri ve heykelleri yer alıyor. Sanatseverler, sanatçının eşsiz yapıtlarıyla estetik bir şöleni yaşarken aynı zamanda mekân içerisinde yerleştirilmiş olan ekrandan da, BBC'nin Yeter ile 1992 yılında gerçekleştirdiği "Looking Both Ways" adlı belgesel üzerinden de sanatçının yaratım evrenine ve yaşamla ilişkilerine dair farkındalığa sahip olabiliyor.

13.05.2017 13:02:27 TSI

