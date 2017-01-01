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Gaziantep'te Obeziteyle Mücadele Haftası



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "Sağlıklı beslen, hareket et" sloganıyla "Obezite Farkındalık Haftası" kapsamında etkinlik düzenleyecek.

Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan personeller, aileleri ile kentte ikamet eden vatandaşlara, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve obezite durumunun belirlenmesiyle obezite ile mücadele konusunda yapılacak olan eğitimlerde ve gerçekleştirilecek etkinliklerde tarafların işbirliğini ve sorumluluğunu belirlemek bu kapsamda il genelinde tüm obez ve obez adaylarına ulaşabilmektir. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ve Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. İl genelinde tüm vatandaşlara ulaşabilmek adına protokolün kapsamı genişletilerek tüm paydaş kurumlarla işbirliği yapıldı. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesinin işbirliğiyle Türkiye Sağlıklı Beslenme Ve Hareketli Hayat Programı kapsamında başlatılan obeziteyle mücadele için protokol imzalanacak.

Öte yandan 216 yılında 216 bin 462 vatandaşa eğitim verildi. Obezite birimlerinde 1653 kişi diyet programına alındı. 1 Ocak-30 Nisan 2017 tarihleri arasında ise 3.197 vatandaşa eğitim verilirken, 856 kişi daha diyet programına alındı. Bu arada obeziteye dikkat çekmek ve farkındalık amacıyla Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla "Sağlıklı beslen, hareket et" sloganıyla bir etkinlik düzenlenecek. 16 Mayıs Salı günü saat 15.00'da Masal Parkında gerçekleştirilecek etkinlikte kortej yürüyüşü yapılacak, ayrıca okullar ve ilgili kurumlar etkinlik alanında stant açacak.

Stantlarda sağlıklı beslenme ürünleri, diyet yemekleri, salataları ve daha birçok ürün yer alacak. Ayrıca etkinlikte diyet menüleri ve diyet reçeteleri dağıtılarak, vatandaşların vücut kitlesi ölçülerek, taramalar yapılacak.

(SD-Y)



13.05.2017 13:06:48 TSI

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