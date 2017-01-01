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Sema Çiftçi Anneler Gününü kutladı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi, Anneler Günü dolayısıyla Batıkent mahallesinde bulunan TOKİ Kadın Destek Merkezindeki kadınlarla bir araya gelerek Anneler Günü'nü kutladı.

Kadınların el işi çalışmalarını da inceleyen Sema Çiftçi, Anneler Gününü kutlayarak, Dünyanın en değerli mesleğinin annelik mesleği olduğunu belirtti. Çiftçi, "Anneler Günü dolayısıyla TOKİ Kadın Destek Merkezindeki kadınlarla bir araya geldik. Tüm annelere ve çocuklara sağlık sıhhat diliyorum" diyerek tüm kadınların anneler gününü kutladı.

Kadınlarla bir süre sohbet eden Sema Çiftçi ve beraberindekiler daha sonra yanında getirdikleri hediyeleri Anneler Günü hediyesi olarak kursiyerlere verdi.

(BB-SD-Y)



13.05.2017 13:07:19 TSI

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