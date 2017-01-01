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98 yıllık şanlı tarih yeniden yaşatılacak



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DENİZLİ (İHA) - Denizli'de, 15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'i işgal etmesinden 4 saat sonra Müftü Ahmet Hulusi Efendi önderliğinde başlatılan milli mücadele ateşinin 98. Yıl dönümü nedeniyle bir etkinlik düzenlenecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Mayıs'ta Milli Mücadele Günü programına ve Milli Mücadele Yürüyüşü düzenlenecek. Kentin tarihinin yeniden yaşatılıp gelecek nesillere aktarılması amacıyla 15 Mayıs Denizli Milli Mücadele Günü kapsamında düzenlenecek programda, 98 yıl önceki yerinde başlayacak. 15 Mayıs Pazartesi günü 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanında saat 17.30'da çelenk sunumu ile başlayacak program kapsamında, temsilen Bayramyeri Meydanına kadar milli mücadele yürüyüşü gerçekleştirecek.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanından başlayacak olan kortej Atatürk Caddesi ve Kayalık Caddesinden devam ederek Bayramyeri Meydanı'na ulaşacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımının eşlik edeceği Bayramyeri Meydanında tamamlanacak yürüyüşün sonunda ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı tarafından kahramanlık ve ağıt türküleri seslendirilecek. Şiirlerin okunup konuşmaların yapılacağı kutlama etkinliklerinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi de bir gösteri gerçekleştirecek.

15 Mayıs inancı, heyecanı ve coşkusunun 98 yıldır aynı ruhla yaşatıldığını belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "98 yıl önce olduğu gibi aynı ruh ve inançla Denizli sancağını Bayramyeri Meydanı'na taşıyacağız ve halkımızın milli mücadele ruhunu hala yüreklerinde taşıdığını herkese göstereceğiz. 15 Mayıs 1919'da düşmanı Denizli'ye sokmayan Müftü Ahmet Hulusi Efendi ve beraberindekilerin torunları olarak bizler de 15 Temmuz'da şehrimizi vatan hainlerine bırakmadık. 15 Temmuz'un kahramanları 98 yıl önce olduğu gibi 15 Mayıs'ın kahramanlarının izinden yürümeye devam etti" dedi.

(MT-



13.05.2017 13:07:29 TSI

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