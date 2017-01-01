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Erciş Sosyal Bilimler Lisesinden Bilim Şenliği

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:04
Erciş Sosyal Bilimler Lisesinden Bilim Şenliği
Erciş Sosyal Bilimler Lisesinden Bilim Şenliği

(Fotoğraflı)

Nihat Çavuşoğlu
VAN (İHA) - Van'ın Erciş Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından 'Tübitak 4006 bilim şenliği' yapılan törenle davetlilerin beğenisine sunuldu.
Kışla Mahallesinde bulunan Sosyal Bilimler Lisesindeki törene Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, şube müdürleri okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Törende bir konuşma yapan Erciş Sosyal Bilimler Lisesi Müdür Başyardımcısı Yunus Kızılkaya, bilim fuarlarının öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biri olduğunu belirterek, "Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Bu amaç doğrultusunda açılışını yapacağımız fuarımızda fizik alanında 1, edebiyat alanında 2, tarih alanında 2, matematik alanında 1, kimya alanında 3, biyoloji alanında 1 proje olmak üzere toplam 10 projeyi 35 öğrencimiz ve 7 danışman öğretmenimiz özverili çalışmalarıyla ortaya koydular. Proje çalışmalarında emeği geçen okul müdürümüz Mehmet Şakir Deniz'e, proje koordinatörü Gökhan Efe'ye ve birbirinden değerli öğretmen ve öğrenci arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarken, gelecek yıllarda daha çok projeyle fuarımızın tekrar etmesini temenni ediyorum'' dedi.
Konuşmanın ardından, Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek tarafından bilim şenliğinin açılık kurdelesi kesildi. Davetliler, yapılan projeleri tek tek inceleyerek öğrencilerden ayrıntılı bilgi alırken, tören sonunda okul idaresi tarafından davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.
(NÇ-ŞAK-Y)

13.05.2017 13:13:14 TSI
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