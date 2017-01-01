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Pedallar engelliler için çevrildi

- Başkan engellilerle bisiklete bindi



(Fotoğraflı)



Ali Osman Çatana

DÜZCE (İHA) - Düzce Bisiklet Kulübü, Beyaz Ay Derneği ve Düzce Belediyesi Engelliler Haftası dolayısıyla bisiklet turu düzenledi. Belediye Başkanı Mehmet Keleş de tura katıldı, engelli çocuklarla bisiklete bindi.

Düzce Bisiklet Kulübü ve Beyaz Ay Derneği Düzce Şubesi, Engelliler Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Engelli çocuklarla bir araya gelen bisikletliler Binef At Çiftliğinde toplanarak bisiklet turu düzenledi. Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in de katıldığı turda engelli çocuklar bisiklete binmenin keyfini yaşadı.

Belediye Başkanı Mehmet Keleş, engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade ederek; "Bütün şehri engelli vatandaşlarımızın rahat yaşayabileceği şekle dönüştürüyoruz. Bisiklet yolları yapıyoruz. Onların erişebileceği tuvaletlerden tutun da bütün şehir mobilyalarını onların erişebileceği şekle dönüştürüyoruz. Down sendromlu kardeşlerimiz için onların işletebileceği bir kafe, tamamen geliri onlara ait olacak olan bazı satış ofisleri oluşturuyoruz. Burada bu mekânda yine bir proje gerçekleştirmiştik. Geleceğe dörtnala projesi gibi birçok projemiz var. Düzce'nin merkezinde sadece yayalara yönelik bir takım çalışmalarımız olacak. İnsanlar hiçbir engele takılmadan yürüyebilecekler. Egzoz, korna sesi olmadan, kaldırımlara takılmadan, çocuklarımız çok büyük bir alışveriş merkezinde geziyormuş gibi rahatça dolaşabilecekler. Muhteşem şehir süslemeleri ve yeni meydanlar olacak. Bugün de engelli çocuklarımızla birlikte bisiklete biniyoruz. Engelsiz yaşam diyoruz" dedi.

(AOÇ-AY)



13.05.2017 13:14:05 TSI

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