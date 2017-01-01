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Konuk: "İlham kaynağımız anne şefkati ve çiftçilerimizin eşsiz gayretidir"

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:05
Konuk: "İlham kaynağımız anne şefkati ve çiftçilerimizin eşsiz gayretidir"
Konuk: "İlham kaynağımız anne şefkati ve çiftçilerimizin eşsiz gayretidir"

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, "İlham kaynağımız annelerimizin şefkati ve çiftçilerimizin üretmek konusunda sergiledikleri eşsiz gayrettir" dedi.
14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü ve Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, "Bugün iki özel günü birden kutluyoruz. Bu iki özel günün ortak özelliği, adlarına adanan bu özel günün özel kişilerinin yine o vasıflarının gerektirdiği şekilde, yani mesuliyetlerine sıkı sıkıya sarılarak bu özel günü geçirecek olmaları. Bugün hem Anneler Günü hem de Dünya Çiftçiler Günü. Hem şefkat pınarı, engin hoşgörü, karşılıksız sevgi kaynağı, yaşımız kaç olursa olsun hepimizin hayatta en güvenilir sığınak noktası annelerimizin hem de vatan toprağının bereketinden ülkemiz için zenginlik üreten, döktüğü alın teri ile kendi helal lokmasını kazanırken vatan topraklarına sahip çıkan dünyanın en çalışkan, en kanaatkâr ve en cömert çiftçisi çiftçilerimizin bu özel günlerini, Anneler Gününü ve Dünya Çiftçiler Gününü kutluyorum" dedi.

"Bugün bereket dağıtanların, mutlu edenlerin günü"
Bu özel günde, adlarına adanmış bu günde hem annelerin hem de çiftçilerin, yüzlerinde hatırlanmanın ve kendilerine adanmış özel günün tebessümüyle dün ne yapıyorsa bugün de onu yapmaya devam edeceğini belirten Başkan Recep Konuk, "Çiftçiler bugünü tarlada tapanda, bağda, bahçede, merada, ağılda toprağa ve işlerine sıkı sıkıya sarılarak, alın teri dökerek kutlayacaklar bugün vesilesiyle hatırlanmanın verdiği umudun ışığı yüzlerine yansımış olarak, anneler de yine evlatlarının üzerine titreyerek, kendilerini mutlu etmek için kutlama yapan evlatlarının mutluluğundan mutlu olarak, evlatları için kâh tasalanıp, kâh üzerine titreyerek, kâh evladına kol kanat gerip evladı için çırpınarak, kâh evladının neşesiyle neşelenerek, evladı için koşturarak bugünü tıpkı dünkü, daha önceki ve ondan da öncekiler ve sonraki günlerden farksız kutlayacak hatırlanmış olmanın yüzlerine yansıyan tebessümüyle. Sözün özü, bugün mutlu edenlerin, bereket dağıtanların, cömertlikte, sevgi, hoşgörü ve gayret konusunda eline su dökülemeyenlerin, verdikleriyle mutluluk dağıtıp mutlu olanların günü" diye konuştu.

"Gelecek, annelerin yetiştirdiği nesillerin elinde yükselecek"
14 Mayıs'ın istikbali kurtaranların, geleceği inşa edenlerin günü olduğunu aktaran Başkan Konuk, "Gelecek, annelerin yetiştirdikleri nesillerin elinde yükselirken, istikbalin güçlü Türkiye'sine de bu topraklara dört elle sarılıp topraktan değer üretenler ve bu ülkenin bereketine bereket katanlar teminat oluşturacak. "Cennet annelerin ayağının altındadır" buyuruyor annelere cenneti müjdeledikleri Hadis-i Şeriflerinde Peygamber Efendimiz (S.A.V.). Dünya medeniyetleri içinde cenneti annelerin ayaklarının altına serip, onların evlatlarını 'Cennet çiçekleri', 'Kalp meyveleri' olarak tarif eden, annelerimizin ailedeki ve toplumdaki rolüne ulvi bir kutsiyet atfeden ve ana hakkını, karşılığı ödenemez en yüce hak sayıp, annelerine karşı evlatlarının görevini, tam anlamıyla karşılık veremeseler bile aynı şekilde sevgi ve saygıyla mukabele olarak tarif eden başka bir medeniyet yoktur" ifadelerini kullandı.

"İlham kaynağımız, annelerin koruyucu yüreği"
Annelerimizin yüreğindeki engin şefkatin, sonsuz ve karşılıksız sevginin, bizlere yüklediği sorumluluğun gerektirdiği vecibelerin adlarına adanmış bir güne sığdırılamayacağını; onlara verilecek büyük küçük hiçbir maddi hediyenin, onların evlatlarına vakfettikleri hayatın karşılığı olamayacağını vurgulayan Başkan Recep Konuk, "Hayatın fırtınaları karşısında tek dilekleri evlatlarına toz konmaması olan annelerimize karşı onların yüreklerini serinletmek için birer evlat olarak yapabileceklerimiz kadar, bütün annelerin kaygı ve endişelerini ortadan kaldırabilmek için de hepimizin, herkesin yapabilecekleri var. Bunlardan biri hiçbir annenin evladının geçimi için endişe taşımamasını sağlayacak ortamı hazırlamaktır. Bir diğeri ise hiçbir annenin "cennet çiçeği"nin solmayacağı hoşgörü, güven ve huzur ortamını inşa etmektir. Bütün annelerin evlatlarının ve ailesinin geçim derdi ile geleceği için endişe taşımayacağı bir ortamı oluşturabilmek için harcadığımız gayrette bizim en büyük dayanağımız annelerimizin duaları, ilham kaynağımız ise yine annelerin koruyucu yüreği, art niyetsiz ümidi, sonsuz sevgisi, karşılıksız fedakârlığı ve engin şefkatidir. İlhamını anne şefkati ve hoşgörüsünden alan bu düşünce ikliminin her türlü nizanın, acının ve gözyaşının da giderilmesinde en büyük esin kaynağı olacağını biliyor, bu şefkat ikliminin bizim coğrafyamıza egemen olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.
(İHA-İP-Y)

13.05.2017 13:14:17 TSI
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