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Siirt'te elektrik kesintisi uyarısı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:06
Siirt'te elektrik kesintisi uyarısı

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt'te yapılacak çalışmalar nedeniyle 14 Mayıs tarihinde bazı yerleşim alanlarına elektrik verilmeyeceği duyuruldu.
Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Dicle EDAŞ) Siirt İl Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmede, yapılacak olan yeni tesis çalışmaları nedeniyle 14 Mayıs tarihinde 05:00 ile 08:00 saatleri arasında Bahçelievler ve Yenimahalle'de, Adliye lojmanları, Siirt-Kurtalan karayolu Küçük Sanayi Sitesi karşısındaki yerleşim alanlarına elektrik kesintisi uygulanacağını bildirdi.
Vatandaşların elektrik kesintisi nedeniyle tedbir alması gerektiği belirtildi.
(MND-AKK-Y)

13.05.2017 13:16:18 TSI
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