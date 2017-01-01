ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yıldırım'da öğrenciler bilgilerini yarıştırdı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:10
Yıldırım'da öğrenciler bilgilerini yarıştırdı
Yıldırım'da öğrenciler bilgilerini yarıştırdı

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi, bilgi yarışmasına ev sahipliği yaptı.
Belediyenin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği '2. Geleneksel Molla Yegân Liseler Arası Münazara Yarışması' ilgi gördü. 25 okulun yaklaşık 2 ay boyunca mücadele ettiği yarışmanın finalinde Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi ile Fethiye Dörtçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi tezlerini yarıştırdı. Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen final programına Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Kaymakam Mehmet Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda Yıldırımlı katıldı. Oyuncu Ceyhun Yılmaz da yarışmanın jürisinde yer aldı.
Edebali,, insanların en önemli unsur olan bilgiyi münazara etmeyi ve tartışmayı ihmal ettiğini vurgulayan Başkan Edebali, "Yaşadığımız dönem bilişim ve teknoloji çağı. Herkesin elinde akıllı telefonlar, sosyal medya ve sınırsız bir bilgi iletişim ağı var. Böyle bir yaşama bakıldığı zaman konforlu bir yaşam olduğu zannedilen süreç önemli handikaplar içeriyor. Öğrencilerimizin yarıştığı münazarayı gerçekleştirmemizdeki amaç, gençlerin özgür düşüncelerini sentezci bir akılla paylaşabilmelerini sağlamak. Yaşanılan çağda tüm imkanlara sahip olunan teknolojik iletişimin yanında münazaranın önemi nedir diye sorulduğunda, akıllı telefonların, tabletlerin ve bilgisayarların karşısında bizler seyirciyiz. Bu kadim medeniyetin evlatlarının seyircilikten çıkarak çağın aktörleri olması gerekir. Akıllı telefonları bir kenara koymaya, aklımızı kullanmaya ve tartışmaya ihtiyacımız var" diye konuştu.
Yarışmanın finalinde Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi ile Fethiye Dörtçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi karşılaştı. 'Kentsel dönüşüm yapılacak bölgede vatandaşların rızasını almak' konusunun tartışıldığı son münazarada Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi şampiyon oldu. Yarışmanın sonunda şampiyon olan Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi 5 bin TL, ikinci olan Fethiye Dörtçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 bin TL ve üçüncü olan Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi 2 bin TL'lik hediye çeklerini aldı.
(MŞ)

13.05.2017 13:20:13 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yıldırımlı yüzücüler havuzdan 'altın' çıkardı
YEREL

YILDIRIMLI YÜZÜCÜLER HAVUZDAN 'ALTIN' ÇIKARDI
Sular Vadisi'nde yıkımlar tamamlandı
YEREL

SULAR VADİSİ'NDE YIKIMLAR TAMAMLANDI
Halitpaşa Camii cemaati Edirne'yi gezdi
YEREL

HALİTPAŞA CAMİİ CEMAATİ EDİRNE'Yİ GEZDİ
Mudanya'da gergin meclis
YEREL

MUDANYA'DA GERGİN MECLİS
Kadının öyküsünü &quot;Kül Kızı&quot; ile anlattı
YEREL

KADININ ÖYKÜSÜNÜ "KÜL KIZI" İLE ANLATTI
Karadeniz esintisini Nilüfer'e taşıdılar
YEREL

KARADENİZ ESİNTİSİNİ NİLÜFER'E TAŞIDILAR
Gündoğdu yolu gün sayıyor
YEREL

GÜNDOĞDU YOLU GÜN SAYIYOR
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Bursa'da
YEREL

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU BURSA'DA
Masa tenisi: ETTU Kadınlar Kupası finali
YEREL

MASA TENİSİ: ETTU KADINLAR KUPASI FİNALİ
Masa tenisinde ETTU Kadınlar Kupası finalinin rövanş maçında, başkent ekibi TİGEM Spor'u 3-2 yenen Bursa Büyükşehir Belediyespor, şampiyon oldu.
YEREL

MASA TENİSİNDE ETTU KADINLAR KUPASI FİNALİNİN RÖVANŞ MAÇINDA, BAŞKENT EKİBİ TİGEM SPOR'U 3-2 YENEN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, ŞAMPİYON OLDU.
Bursa'da engelli çocuklar için &quot;atla terapi merkezi&quot; açıldı
YEREL

BURSA'DA ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN "ATLA TERAPİ MERKEZİ" AÇILDI

Sağlık için yürüdüler
YEREL

SAĞLIK İÇİN YÜRÜDÜLER
Hayvan dostu minikler ödüllendirildi
YEREL

HAYVAN DOSTU MİNİKLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Gürsulu çocukların uçurtma coşkusu
YEREL

GÜRSULU ÇOCUKLARIN UÇURTMA COŞKUSU
Bozbey makamını Gölyazı'ya taşıdı
YEREL

BOZBEY MAKAMINI GÖLYAZI'YA TAŞIDI
Çobanlar Karacabey'de buluştu
YEREL

ÇOBANLAR KARACABEY'DE BULUŞTU
Gemlik'te Engelliler Şenliği
YEREL

GEMLİK'TE ENGELLİLER ŞENLİĞİ
Bisiklet tutkunları Mysia yollarını keşfediyor
YEREL

BİSİKLET TUTKUNLARI MYSİA YOLLARINI KEŞFEDİYOR
Osmangazi'de su kesintisi
YEREL

OSMANGAZİ'DE SU KESİNTİSİ
Girne Belediye Başkanı'ndan Bozbey'e ziyaret
YEREL

GİRNE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN BOZBEY'E ZİYARET
Mahalle komiteleri Türkiye'ye örnek oluyor
YEREL

MAHALLE KOMİTELERİ TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLUYOR
Bursa ipeği ilçelerde de hayat buluyor
YEREL

BURSA İPEĞİ İLÇELERDE DE HAYAT BULUYOR
Hemşireler nostalji yaşadı
YEREL

HEMŞİRELER NOSTALJİ YAŞADI
Bisiklet tutkunları Mysia Yolları'nı keşfediyor
YEREL

BİSİKLET TUTKUNLARI MYSİA YOLLARI'NI KEŞFEDİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Arda Turan ile özel yazışmaları ortaya çıkan Cansel Çördük'ten açıklama
FİSKOS

VE CANSEL ÇÖRDÜK KONUŞTU: ÖZEL MESAJLARIMI YAYINLAYARAK...

 1
  • 2 Ünlü oyuncu: Seni çok özlüyorum annem...
  • 3 O stanta akın ettiler
  • 4 Nikotini vücuttan temizlemenin yolları