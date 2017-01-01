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Gençlik Şöleninde Pera konser verecek

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:12
Gençlik Şöleninde Pera konser verecek
Gençlik Şöleninde Pera konser verecek

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen geleneksel Gençlik Şöleninde "Kuzey Güney", "Medcezir", "İnadına Aşk" gibi dizilerin müzikleriyle de tanınan Pera Grubu konser verecek.
Salihli Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle geleneksel olarak düzenlediği Gençlik Konseri'nde Türkiye'nin sevilen Rock Grubu Pera'nın sahne alacağı öğrenildi. Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Salihli Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Şöleninin bu yıl 18 Mayıs Perşembe Kent Meydanı'nda gerçekleştirileceğini, şölene ise alternatif rock, soft rock ve nu-metal tınılarıyla sevilen rock grubu Pera'nın konser vereceğini söyledi.
Havai fişek gösterilerinin de yer alacağı şölende ayrıca Zen Grup ve Türkiye'nin en minik orkestrası Junior Zen'in mini konser vereceği ifade edildi.
(BA-SC)

13.05.2017 13:21:28 TSI
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